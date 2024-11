Gráfico do dia - NZDUSD (27.11.2024)

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) reduziu hoje as taxas de juro em 50 pontos base para 4,25%. A decisão esteve em linha com as expectativas dos economistas. Apesar disso, o dólar da Nova Zelândia (NZD) fortaleceu-se significativamente desde a decisão e é agora a moeda mais forte do G10. A reação do mercado é bastante contrária à posição relativamente dovish do RBNZ. Antes do anúncio, o mercado previa quase 30% de hipóteses de um corte triplo das taxas, ou seja, 75 pontos de base. Este facto pode ter causado alguma surpresa e contribuído para a valorização do NZD. Por outro lado, a maioria dos economistas e as previsões do RBNZ alinharam-se com a decisão publicada. Por este motivo, o cenário de uma flexibilização mais significativa não passou de mera especulação do mercado. Atualmente, o mercado estima em 71% a probabilidade de um duplo corte na próxima reunião do RBNZ, a 19 de fevereiro, em comparação com quase 65% antes da decisão de hoje. Em maio de 2025, o nível implícito das taxas de juro não sofreu alterações significativas e mantém-se em torno dos 3,40%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Outra informação que pode ter sido entendida como ligeiramente hawkish pelo mercado foi o comentário do Governador Adrian Orr durante a conferência de imprensa. Orr observou que espera uma maior volatilidade dos preços devido a razões geopolíticas, referindo-se indiretamente às políticas comerciais de Donald Trump. Resumo da decisão do RBNZ: A inflação global e a inflação subjacente estão próximas do ponto médio do intervalo do objetivo de 1-3%; as expectativas de inflação estão alinhadas.

O crescimento económico está abaixo do potencial, com uma capacidade excedentária significativa e um fraco crescimento do emprego.

Se as condições se mantiverem favoráveis, é provável que se verifique uma nova redução das taxas de juro directoras no início do próximo ano, em fevereiro.

As principais economias (EUA, China e Europa) registam um crescimento moderado, com riscos geopolíticos persistentes.

O Conselho de Administração não vê qualquer conflito entre a consecução dos objectivos de inflação e a manutenção da estabilidade financeira.

Prevê-se que o crescimento recupere em 2025, impulsionado por taxas de juro mais baixas, mas o ritmo permanece incerto.



