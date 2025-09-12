Gráfico do dia - OIL.WTI (12.09.2025)

Os futuros do petróleo (OIL) subiram hoje mais de 2%, impulsionados por potenciais perturbações decorrentes das tensões geopolíticas no Médio Oriente e da prolongada guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o que poderá ajudar o mercado e os preços a estabilizarem-se, apesar dos elevados níveis de inventário e da produção da OPEP. Destaques do mercado petrolífero Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 3,9 milhões de barris na semana encerrada em 5 de setembro de 2025, atingindo 424,6 milhões de barris, apesar das expectativas dos analistas de uma redução.

Os estoques permanecem 3% abaixo da média sazonal de cinco anos, enquanto os estoques de destilados estão 9% abaixo da média e os estoques de gasolina estão próximos dos níveis normais.

Os estoques de gasolina aumentaram 1,5 milhão de barris, e os destilados subiram acentuadamente 4,7 milhões de barris, revertendo as quedas anteriores.

O total de produtos petrolíferos fornecidos foi em média de 20,9 milhões de barris por dia nas últimas quatro semanas, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, sinalizando uma demanda estável.

A utilização das refinarias dos EUA caiu de 93,1% para 91,3%, com uma média de 16,2 milhões de barris por dia de petróleo bruto, contribuindo para o aumento dos estoques.

As importações de petróleo bruto dos EUA aumentaram 420 000 barris por dia, para 6,8 milhões, enquanto as exportações caíram 280 000 barris por dia, aumentando ainda mais a oferta interna.

A produção interna de petróleo bruto permaneceu perto de níveis recordes, com 13,4 milhões de barris por dia, aumentando as pressões gerais sobre a oferta.

O aumento reflete uma combinação de forte produção, maiores importações, menor atividade de refinaria e redução das exportações, embora os estoques permaneçam dentro dos intervalos históricos. Destaques do relatório da EIA sobre o petróleo Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A demanda mundial por petróleo em 2025 deve aumentar 740 kb/d em relação ao ano anterior, com a OCDE mostrando resiliência no início do ano, mas com previsão de contração posteriormente, deixando a demanda geral estável. A oferta global atingiu um recorde de 106,9 mb/d em agosto, com a OPEP+ a reverter os cortes e a produção não OPEP+ a permanecer perto dos máximos; a produção deverá crescer 2,7 mb/d em 2025 e 2,1 mb/d em 2026.

A produção de petróleo bruto nas refinarias atingiu um recorde de 85,1 mb/d em agosto, mas deverá cair 3,5 mb/d até outubro devido à manutenção sazonal.

Os stocks globais de petróleo aumentaram 26,5 mb em julho, com ganhos acumulados de 187 mb desde o início de 2025, mas os estoques permanecem 67 mb abaixo da média de cinco anos.

As sanções contra a Rússia e o Irão tiveram um impacto modesto nos fluxos até agora, embora a proibição de produtos refinados da UE em 2026 possa perturbar ainda mais o comércio.

A OPEP+ concordou em 7 de setembro em reverter sua segunda parcela de cortes no fornecimento, com meta de 137 kb/d em outubro, embora os aumentos reais estejam aquém das metas.

Os produtores não pertencentes à OPEP+ (EUA, Brasil, Canadá, Guiana, Argentina) continuam com forte crescimento, igualando as contribuições da OPEP+ em 2025-2026.

Prevê-se que os inventários globais aumentem em média 2,5 mb/d no segundo semestre de 2025, uma vez que a oferta ultrapassa a procura, embora os riscos geopolíticos possam alterar os equilíbrios. PETRÓLEO (D1) Os preços do petróleo estão a subir hoje, mas caem ligeiramente após atingirem os 64 dólares, onde podemos ver a primeira zona de resistência, apoiada por padrões de ação dos preços. Fonte: xStation5

