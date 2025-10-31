Destaques da manhã (31.10.2025)

Principais conclusões A sessão de ontem em Wall Street terminou com quedas para o Nasdaq (-1,57%) e o S&P 500 (-1%), mas após a sessão, as ações da Apple (+5%) e da Amazon (+11%) subiram na sequência de resultados trimestrais melhores do que o esperado.

A Apple registou receitas recorde de 102,47 mil milhões de dólares, impulsionadas pelas vendas e serviços do iPhone 17 (28,75 mil milhões de dólares), enquanto a Amazon registou receitas de 180,2 mil milhões de dólares, com um forte crescimento das receitas da AWS (+20%).

O EUR/USD está a ser negociado em torno de 1,1568, o dólar está a fortalecer-se em relação às principais moedas e o mercado de criptomoedas está ligeiramente em baixa (Bitcoin $109.800, Ethereum $3.850).

A sessão de ontem no mercado acionista dos EUA terminou com quedas. O Nasdaq caiu 1,57% e o S&P 500 caiu 1,0%, reflectindo os resultados decepcionantes de algumas grandes empresas e as preocupações dos investidores relacionadas com o início do novo mês e potenciais riscos económicos. No entanto, durante o pós-mercado algumas empresas registaram fortes ganhos, como a Apple e a Amazon. As ações da Apple subiram 5% e a Amazon subiram mais de 11%, na sequência de resultados trimestrais melhores do que o esperado, dando esperança de um sentimento de mercado mais positivo esta sexta-feira.

e as preocupações dos investidores relacionadas com o início do novo mês e potenciais riscos económicos. No entanto, durante o pós-mercado algumas empresas registaram fortes ganhos, como a Apple e a Amazon. As ações da Apple subiram 5% e a Amazon subiram mais de 11%, na sequência de resultados trimestrais melhores do que o esperado, dando esperança de um sentimento de mercado mais positivo esta sexta-feira. A Apple registou uma receita recorde de 102,47 mil milhões de dólares , um aumento de 8% em relação ao ano anterior, com ganhos por ação de 1,85 dólares. Os resultados foram impulsionados pela forte procura da série iPhone 17 e pelo recorde de vendas de serviços, que geraram 28,75 mil milhões de dólares em receitas, um aumento de 15%. Apesar de um ligeiro abrandamento das vendas na China, a empresa espera um crescimento das receitas de 10-12% no trimestre de férias, apresentando potencialmente o seu melhor desempenho trimestral de sempre.

, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, com ganhos por ação de 1,85 dólares. Os resultados foram impulsionados pela forte procura da série iPhone 17 e pelo recorde de vendas de serviços, que geraram 28,75 mil milhões de dólares em receitas, um aumento de 15%. Apesar de um ligeiro abrandamento das vendas na China, a empresa espera um crescimento das receitas de 10-12% no trimestre de férias, apresentando potencialmente o seu melhor desempenho trimestral de sempre. A Amazon registou uma receita de 180,2 mil milhões de dólares e um lucro por ação de 1,95 dólares, excedendo as expectativas dos analistas. O principal impulsionador do crescimento foram os serviços de cloud da AWS, cuja receita aumentou 20% para US $ 33 mil milhões, alimentada pela crescente demanda por serviços relacionados à IA. Após a divulgação dos resultados, as ações da Amazon subiram mais de 11%, com a empresa prevendo mais crescimento de receita no quarto trimestre para US $ 206-213 mil milhões.

por ação de 1,95 dólares, excedendo as expectativas dos analistas. O principal impulsionador do crescimento foram os serviços de cloud da AWS, cuja receita aumentou 20% para US $ 33 mil milhões, alimentada pela crescente demanda por serviços relacionados à IA. Após a divulgação dos resultados, as ações da Amazon subiram mais de 11%, com a empresa prevendo mais crescimento de receita no quarto trimestre para US $ 206-213 mil milhões. EUR/USD está a ser negociado em torno de 1,1568. Em geral, o dólar está a valorizar contra as principais moedas.

A unidade de crédito privado da BlackRock foi vítima de uma alegada fraude de 500 milhões de dólares envolvendo empresas de telecomunicações que falsificaram garantias de empréstimos, levantando preocupações sobre os riscos crescentes e a fraca transparência no sector do crédito privado.

fraude envolvendo empresas de telecomunicações que falsificaram garantias de empréstimos, levantando preocupações sobre os riscos crescentes e a fraca transparência no sector do crédito privado. Os mercados asiáticos e australianos mostram hoje um sentimento misto. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,7%, apoiado pelo aumento da inflação e pelas expectativas de aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão, o que também apoia a moeda local. Em contrapartida, o Hang Seng de Hong Kong e o Shanghai Composite caíram 0,8% e 0,6%, respetivamente, devido ao fraco desempenho do sector industrial na China. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu ligeiramente 0,25%, reflectindo um ambiente económico mais estável e um sentimento positivo dos investidores.

A inflação em Tóquio acelerou para 2,8% numa base anual (previsão de 2,6%, anteriormente 2,5%) , impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos produtos alimentares, incluindo um aumento de 38% nos preços do arroz. A inflação do sector dos serviços continua moderada, situando-se em 1,6%. Estes fortes valores da inflação alimentam a especulação sobre um potencial aumento das taxas em dezembro pelo Banco do Japão, apesar da posição cautelosa do Governador Ueda.

, impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos produtos alimentares, incluindo um aumento de 38% nos preços do arroz. A inflação do sector dos serviços continua moderada, situando-se em 1,6%. Estes fortes valores da inflação alimentam a especulação sobre um potencial aumento das taxas em dezembro pelo Banco do Japão, apesar da posição cautelosa do Governador Ueda. A produção industrial do Japão aumentou 2,2% mês a mês em setembro (previsão de 1,5%), as vendas a retalho aumentaram 0,5% ano a ano, e a taxa de desemprego permaneceu baixa em 2,6%, confirmando um mercado de trabalho forte.

O PMI da indústria transformadora da China para outubro caiu para 49,0 pontos , continuando o enfraquecimento da atividade de produção (mais de seis meses abaixo de 50), enquanto o sector dos serviços aumentou ligeiramente para 50,1 pontos.

, continuando o enfraquecimento da atividade de produção (mais de seis meses abaixo de 50), enquanto o sector dos serviços aumentou ligeiramente para 50,1 pontos. No âmbito da sua política cambial, o PBOC fixou hoje a taxa de referência do yuan em 7,0880 por dólar, mais forte do que as previsões do mercado, apoiando a moeda chinesa no meio das tensões comerciais.

fixou hoje a taxa de referência do yuan em 7,0880 por dólar, mais forte do que as previsões do mercado, apoiando a moeda chinesa no meio das tensões comerciais. Austrália e Nova Zelândia : A produção privada e o PPI na Austrália registaram um crescimento moderado, enquanto o índice de confiança dos consumidores da Nova Zelândia caiu para 92,4.

: A produção privada e o PPI na Austrália registaram um crescimento moderado, enquanto o índice de confiança dos consumidores da Nova Zelândia caiu para 92,4. O ouro está a recuar ligeiramente, cerca de 0,3% , sendo negociado em torno de US $ 4.008 por onça, enquanto a prata está a valorizar cerca de 0,4%, em torno de US $ 49 por onça.

, sendo negociado em torno de US $ 4.008 por onça, enquanto a prata está a valorizar cerca de 0,4%, em torno de US $ 49 por onça. No mercado das criptomoedas: A Bitcoin está a ser negociada perto dos $109.800, e o Ethereum em torno de $3.850. O mercado tem registado momentos de maior volatilidade devido à incerteza macroeconómica e às decisões do FED.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.