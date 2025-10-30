Resumo diário: BCE, FOMC e 7 Magníficas - sinais contraditórios e aversão ao risco

A sessão no mercado americano começou a ser negociada na quinta-feira com um sentimento misto, mas, à medida que a sessão avançava, tornou-se claramente negativa. A publicação dos resultados das empresas das 7 Magníficas, indica um sentimento e condições drasticamente diferentes para empresas com características semelhantes. A Alphabet superou todas as expectativas, a Microsoft apresentou um relatório misto, enquanto a Meta caiu mais de 8%, apesar dos bons resultados. Os investidores ainda aguardam a publicação da Apple e da Amazon após o encerramento da sessão.



O discurso de Jerome Powell ontem assustou alguns investidores. O FOMC decidiu por um corte nas taxas, mas Jerome Powell alertou claramente que o corte em dezembro não está garantido, apesar da situação cada vez mais tensa na economia americana.



Uma dinâmica semelhante pôde ser observada na Europa. Os investidores na Europa claramente ficaram à margem hoje, tentando desconsiderar a conferência do BCE de hoje, as implicações das novas negociações comerciais entre os EUA e a China, os resultados das empresas e uma dose sólida de dados macroeconómicos. O líder das quedas é o CAC40, que caiu 0,5%. Quedas menores no DAX e no WIG20, em torno de 0,2%. O FTSE 100 está a apresentar um desempenho melhor, com um aumento de cerca de 0,2%. Hoje, houve um discurso dos representantes do BCE.



Liderados pela presidente Christine Lagarde, os representantes declararam manter a sua política reativa, distanciando-se claramente dos seus homólogos americanos, que estão sob pressão para cortes constantes. O BCE garantiu que a economia e o mercado de trabalho, apesar do fraco crescimento, estão a apresentar um bom desempenho, e que os riscos para o crescimento europeu e o sistema financeiro estão a diminuir, apesar do ambiente global turbulento. Os investimentos em infraestruturas e armamentos massivos têm um impacto positivo na economia da UE, mas a indústria em geral continua sob pressão.



O dia acabou por ser desastroso para muitos investidores em criptomoedas. A Bitcoin perdeu mais de 3,5% e a Ethereum mais de 5%. As moedas virtuais de menor valor estão a registar quedas de dois dígitos. As empresas relacionadas com o comércio de criptomoedas também estão a perder.



O ouro interrompeu as suas quedas hoje. O preço está a subir 1,7%. Aumentos semelhantes podem ser observados em outros metais preciosos.



Não há movimentos significativos no mercado do petróleo. No entanto, os contratos de gás natural subiram 4% após informações sobre a redução das reservas deste recurso nos EUA.



O iene está claramente a perder valor após comentários do presidente do Banco do Japão, que foram recebidos pelo mercado como muito dovish. A moeda japonesa está a perder quase 1% em relação ao dólar e 0,6% em relação ao euro.



O euro também está a perder hoje, notavelmente, a moeda comum começou a perder antes da decisão sobre as taxas de juro e do discurso do BCE.



A reunião Trump-XI terminou com uma extensão da trégua comercial por um ano. A China pretende limitar as suas restrições à exportação de metais de terras raras e retomar as compras de soja dos EUA. Em troca, os EUA devem reduzir algumas das suas tarifas; a situação com os chips de IA, que preocupa a China, ainda não está totalmente clara.

