Gráfico do dia - OIL.WTI (21.03.2025)

Os preços do petróleo desceram ligeiramente na sexta-feira, assegurando uma segunda semana consecutiva de ganhos, com as novas sanções dos EUA ao Irão e os novos planos de corte de produção da OPEP+ a alimentarem as expectativas de uma oferta mais restrita. O petróleo Brent desceu 0,17% para $71,59 por barril, enquanto o WTI desceu 0,42% para $68,20, com ambas as referências no caminho para os seus maiores aumentos semanais desde o início de janeiro de 2025.

EUA aumentam as sanções contra o Irão

Numa mudança significativa de política, o Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira a sua quarta ronda de sanções relacionadas com o Irão, visando pela primeira vez uma refinaria chinesa independente entre outras entidades envolvidas no transporte de crude iraniano para a China. Os analistas da RBC Capital Markets consideraram que se trata de “uma clara escalada na política de sanções”, observando que “embora as implicações físicas sejam mínimas, consideramos razoável que o prémio de risco seja levado mais a sério”.

Planos de cumprimento da OPEP+ reforçam os preços

O petróleo recebeu apoio adicional do novo mecanismo de compensação da OPEP+ anunciado na quinta-feira, exigindo que sete membros reduzam ainda mais a produção para compensar a ultrapassagem dos níveis de produção acordados. O plano representaria cortes mensais entre 189.000 e 435.000 barris por dia, estendendo-se até junho de 2026.

Tensões geopolíticas dão apoio

As tensões no Médio Oriente continuam a apoiar os preços do petróleo, com o Hamas a lançar foguetes contra Telavive, após três dias de ataques israelitas a Gaza. “A perspetiva de uma campanha prolongada dos EUA contra os Houthis combina-se com a nova ofensiva de Israel em Gaza para colocar o petróleo de novo no centro das atenções”, observou Chris Beauchamp, do IG.

Perspetiva dos Analistas

Apesar destes fatores de alta, os analistas continuam cautelosos quanto à capacidade da OPEP+ para implementar eficazmente o mecanismo de compensação. “Embora o grupo partilhe um plano de cortes nas compensações, isso não significa certamente que os membros o sigam. Alguns membros têm produzido consistentemente acima dos seus níveis de produção "alvo”, observaram os analistas do ING.

A subida semanal do petróleo teve influência dos desenvolvimentos políticos dos EUA, já que os executivos de energia se reuniram com o presidente Trump na quarta-feira para discutir a aceleração da permissão em vez da queda dos preços do petróleo, que caíram de US $ 75,89 para US $ 67,16 desde que Trump voltou à Casa Branca.

OIL.WTI (D1)

O preço do OIL.WTI está a aproximar-se do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, que anteriormente atuou como suporte durante a tendência de baixa. Os compradores terão como alvo a resistência em torno do nível de retração Fibonacci de 38,2%, enquanto os vendedores terão como objetivo um novo teste dos mínimos de novembro. O RSI está a formar uma divergência de alta, com resistência em torno do nível 51. Enquanto isso, o MACD está a caminho de fazer uma maior subida após um bullish crossover.