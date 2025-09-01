Gráfico do dia: Ouro (01.09.2025)

O ouro continua a valorizar esta manhã, após os ganhos registados na sexta-feira passada em torno dos $3.552 por onça. O metal está atualmente a ser negociado perto dos $3.580 por onça, aproximando-se do seu máximo intradiário de todos os tempos. Expectativas de um corte da taxa do Fed O principal catalisador para o aumento é a crescente expetativa do mercado para um corte da taxa de juros em setembro pela Reserva Federal. Os mercados estão atualmente a avaliar uma probabilidade de aproximadamente 85-87% de um corte de 25 pontos base na reunião, com a decisão a ser anunciada a 17 de setembro. Numa declaração recente, Mary Daly indicou o seu apoio a uma redução da taxa na próxima reunião; no entanto, ela não é membro votante este ano ou no próximo. Vale a pena notar que o mercado começou a avaliar de forma mais agressiva as probabilidades de um corte após o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole. Os dados da inflação PCE de sexta-feira vieram como esperado, não mostrando nenhuma pressão significativa sobre os preços. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Tensões políticas em torno da Reserva Federal A incerteza em torno da tentativa do Presidente Trump de destituir a Governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, também está a dar apoio adicional aos preços do ouro. Um tribunal federal deverá decidir se Trump pode legalmente demitir Cook, levantando preocupações sobre a independência do banco central. O Commerzbank observa que o ouro está a responder a esta crescente incerteza em relação à independência do Fed, que também está a impulsionar um aumento das participações de ouro nos ETFs. Enfraquecimento do dólar americano O dólar americano enfraqueceu nos últimos dias, uma tendência que continua hoje e fornece um claro vento de cauda para o ouro. O par EUR/USD está sendo negociado acima de 1,17 hoje, seu nível mais alto desde 25 de agosto. Numa base mensal, o dólar desvalorizou cerca de 2% em agosto. Fortes compras dos bancos centrais Os bancos centrais continuam a ser um pilar fundamental de apoio aos preços do ouro, marcando o seu quarto ano consecutivo de compras significativas. A previsão para 2025 é de cerca de 1.000 toneladas, embora o World Gold Council tenha sugerido que as compras finais possam estar mais próximas das 800 toneladas. No entanto, as compras dos bancos centrais continuam a ser robustas e a procura está a ser compensada pelas compras de ETF. Previsões dos bancos O Goldman Sachs mantém um objetivo de fim de ano de 3.700 dólares por onça , com um objetivo de cenário de recessão de até 3.880 dólares .

mantém um objetivo de fim de ano de , com um objetivo de cenário de recessão de até . O J.P. Morgan aumentou as suas previsões para uma média de 3.675 dólares por onça no 4º trimestre de 2025 e 4.000 dólares no 2º trimestre de 2026.

aumentou as suas previsões para uma média de no 4º trimestre de 2025 e no 2º trimestre de 2026. O HSBC aumentou a sua previsão média para 2025 para $3.215 por onça, com um intervalo de $3.100-$3.600. Análise técnica O ouro continua a sua forte tendência de alta esta manhã.Se o movimento de alta se prolongar, poderá ser alcançado um novo máximo histórico.

