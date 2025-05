Gráfico do dia - Ouro (07.05.2025)

Os preços do ouro recuaram 1,12% para os US $ 3.391,56 a onça na quarta-feira, quebrando um avanço de dois dias, com as notícias das próximas negociações comerciais entre os EUA e a China impulsionando o apetite ao risco e diminuindo a procura por ativos de refúgio.

Negociações Comerciais Provocam Recuperação de Risco

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial Jamieson Greer se reunirão com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng na Suíça esta semana, marcando as primeiras negociações de alto nível desde que o presidente Trump impôs tarifas abrangentes contra a China em abril. Enquanto Washington expressou otimismo sobre “conversações produtivas”, Pequim manteve-se cautelosa, citando um provérbio que diz que as acções falam mais alto do que as palavras. A notícia das negociações elevou os futuros das ações dos EUA e os mercados asiáticos, com os futuros do S&P 500 subindo 0,6%.

Tensões geopolíticas ofuscadas

Mesmo a escalada do conflito militar entre a Índia e o Paquistão, com armas nucleares, não conseguiu levar os investidores ao estatuto de porto seguro do ouro, uma vez que o foco do mercado se manteve nos desenvolvimentos comerciais. O Paquistão informou que abateu cinco aviões indianos e fez soldados prisioneiros em retaliação aos ataques militares indianos na quarta-feira.

Decisão da Reserva Federal

Espera-se que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas na reunião de hoje, apesar dos repetidos apelos do Presidente Trump para cortes nas taxas. Os funcionários da Fed enfatizaram a necessidade de esperar e ver como as políticas comerciais recentemente implementadas afectam a economia. Atualmente, os mercados avaliam em apenas 33% a probabilidade de uma redução das taxas em junho, contra 64% há um mês.

A impressionante corrida do ouro em 2025

Apesar do recuo de hoje, o ouro subiu quase 30% este ano, com os investidores a procurarem refúgio no meio da volatilidade do mercado desencadeada pelas políticas comerciais e geopolíticas agressivas de Trump. A subida do metal precioso também foi apoiada pela procura especulativa na China e pelas compras dos bancos centrais.

Ouro (D1)

O ouro está a ser negociado abaixo dos máximos recentes, com os vendedores a tentarem tstar a zona dos $ 3.228 - alinhado com a SMA de 30 períodos.