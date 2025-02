Gráfico do dia - Ouro (10.02.2025)

O ouro continua a bater novos máximos históricos, negociando perto dos US $ 2.895 por onça, enquanto o anúncio do presidente Trump de tarifas abrangentes de aço e alumínio amplia a incerteza do mercado global. O metal precioso ganhou 2,2% na semana passada, com o sentimento do mercado favorecendo cada vez mais os ativos portos-seguros em meio ao aumento das tensões comerciais. Impacto da política comercial Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A implementação planeada por Trump de tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio intensificou as preocupações do mercado sobre a rutura do comércio global. Este desenvolvimento, juntamente com as ameaças de tarifas de 100% sobre as nações BRIC se diversificarem do dólar, aumentou significativamente o apelo de refúgio do ouro. Atividade do Banco Central O banco central da China demonstrou um empenho contínuo na diversificação das reservas, aumentando as suas participações em ouro pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, apesar dos preços historicamente elevados. Além disso, um programa piloto inovador permite agora que dez grandes seguradoras chinesas invistam até 1% dos seus activos em ouro, libertando potencialmente cerca de 27,4 mil milhões de dólares em nova procura de investimento. Compras de ouro pelo Banco Central da China. Fonte: Bloomberg L. P. Dinâmica do mercado Embora a procura institucional permaneça robusta, o apetite dos consumidores chineses mostrou sinais de enfraquecimento devido aos preços recorde e aos ventos contrários da economia. O prémio de Xangai transformou-se num desconto nos últimos seis meses, embora o investimento em barras e moedas continue a resistir à volatilidade do mercado bolsista e às preocupações do sector imobiliário. Perspectivas a curto prazo A atenção do mercado centrar-se-á no testemunho do Presidente da Reserva Federal, Powell, no Congresso, esta semana, para obter informações sobre a política monetária. Embora os fortes dados económicos sugiram que a Reserva Federal poderá adiar os cortes nas taxas - tradicionalmente em baixa para o ouro sem rendimento - os analistas acreditam que as incertezas geopolíticas mais amplas e as preocupações com a inflação continuarão a apoiar os preços. Richard Franulovich, do Westpac, observa que o ouro “permanece num ponto ideal”, com poucos obstáculos imediatos a novos ganhos. Reduções das taxas implícitas no mercado. Fonte: Bloomberg OURO (Intervalo D1) O ouro está atualmente a ser negociado em máximos históricos. Os vendedores tentarão testar novamente os máximos anteriores nos US $ 2.790, enquanto os compradores podem ter como alvo os níveis da retração Fibonacci nos 161,8%, perto dos US $ 2.948.

