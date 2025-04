Gráfico do dia - Ouro (11.04.2025)

Os preços do ouro subiram para novos máximos históricos na sexta-feira, com o ouro à vista a saltar mais de 1% para 3.207,20 dólares por onça, com a escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China a levar os investidores a procurar activos de refúgio.

Guerra comercial alimenta recuperação recorde

O metal precioso tem valorizado esta semana, com o Presidente Trump a impor tarifas de 145% sobre os produtos chineses, enquanto a China retaliou com taxas de 84%. Esta troca amarga desencadeou uma volatilidade significativa no mercado, com os investidores a abandonarem os activos de risco e os títulos do Tesouro dos EUA em favor dos tradicionais portos seguros. Os futuros do ouro para entrega em junho subiram 1,7% para $3.231,69/onça, ampliando o impressionante valorizado de 20% do metal até à data.

A fraqueza do dólar amplifica os seus ganhos

Dados de inflação dos EUA mais suaves do que o esperado enfraqueceram o dólar e aumentaram as expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal em 2025. Esta fraqueza da moeda, combinada com a perspetiva “dovish” da Reserva Federal num contexto de crescentes tensões comerciais, criou as condições ideais para a subida do ouro. O ETF SPDR Gold Shares (GLD) registou o seu maior aumento percentual num único dia desde outubro de 2023, saltando 2,8% para 282,82 dólares.

O mercado está a prever três cortes nas taxas de juro nos EUA, com uma probabilidade de 50% de um quarto. Fonte: Bloomberg L.P.

Compras dos bancos centrais apoiam os preços

Embora as preocupações com a inflação e a incerteza geopolítica impulsionem tradicionalmente os preços do ouro, os analistas do BofA Securities observam que as compras dos bancos centrais surgiram como o principal catalisador da atual recuperação. Esta compra institucional, juntamente com o aumento dos fluxos de entrada em ETFs apoiados em ouro físico, reflecte as crescentes preocupações com as políticas económicas dos EUA e os potenciais desafios ao estatuto de moeda de reserva do dólar.

As ações de exploração de ouro superaram o desempenho do próprio metal, com a Agnico Eagle Mines a subir 35%, a Newmont a subir 29% e a Barrick Gold a valorizar 21% em 2025, à medida que os investidores procuram exposição à alavancagem operacional no meio da subida do preço do ouro.

Ouro (D1)

O ouro está atualmente a ser negociado em ATH perto dos US $ 3.200. Os vendedores podem tentar testar novamente a máximo anterior perto dos US $ 3.140, com um possível movimento em direção à SMA de 30 dias.Por outro lado, o MACD permanece estar a dar sinais de continuação do movimento altista.