Gráfico do dia - Ouro (16.04.2025)

O ouro valorizou quase 2% hoje, atingindo novos máximos históricos nos US $ 3.295 por onça. O metal tem sido apoiado por fundamentos muito fortes, incluindo a incerteza contínua nos mercados acionistas globais, preocupações sobre o crescimento económico nos EUA, Ásia e Europa, bem como a escalada da guerra comercial. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A Casa Branca impôs ontem tarifas de até 245% sobre os produtos importados da China - especificamente seringas e agulhas - alegando uma dependência excessiva dos produtos chineses. Em resposta, Hong Kong decidiu suspender o processamento de remessas postais para os Estados Unidos.

O mercado tem razões para acreditar que não foram feitos progressos significativos nos últimos dias nas conversações comerciais entre os EUA e a China. A decisão da China de suspender ontem as encomendas de aviões da Boeing indica que Pequim pode estar longe de iniciar quaisquer conversações destinadas a aliviar as relações tensas com a nova administração dos EUA.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump acredita que a “bola das negociações” está agora no campo da China e que os Estados Unidos não têm qualquer obrigação de chegar a um acordo com Pequim. Em declarações à Fox, Trump declarou ainda que os EUA podem adotar uma política que “obrigue” os países a escolher entre os EUA e a China como parceiro comercial.

Este cenário parece problemático, uma vez que parece cada vez mais provável que a guerra comercial de Trump e as tarifas associadas se mantenham em grande parte. Isto também se reflecte na estagnação das conversações com outros países. Ontem, a Bloomberg noticiou a falta de progressos nas negociações entre os Estados Unidos e a Europa. Tudo isto deverá alimentar grandes tensões no comércio global e abrandar o crescimento económico. Gráfico GOLD (Intervalo diário) O ouro está a ser negociado em máximos históricos hoje, com ambos os indicadores MACD e RSI a aproximarem-se dos níveis de sobre-compra. A volatilidade dos preços do ouro pode aumentar por volta das 13:30 GMT, quando os dados das vendas de retalho dos EUA para março forem publicados, seguido pelo discurso de Jerome Powell às 18:30 GMT. Parece provável que o ouro continue a ter um bom desempenho, especialmente se os dados económicos dos EUA decepcionarem. Fonte: xStation5

