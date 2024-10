Gráfico do dia - Ouro (18.10.2024)

Os futuros do ouro ultrapassaram a marca dos $ 2.700 por onça pela primeira vez, atingindo novos máximos históricos. O contrato de dezembro atingiu $2.725,40, subindo 0,66%, enquanto o ouro ao preço spot subiu 0,71% para $2.711,94.

As tensões geopolíticas continuam, com o conflito em curso no Médio Oriente, em particular a guerra entre Israel e o Hamas, a alimentar o sentimento de ausência de risco. Desenvolvimentos recentes, incluindo a alegada morte de um importante líder do Hamas, intensificaram ainda mais as preocupações do mercado, conduzindo os fluxos de capital para ativos de refúgio, apesar da força do dólar.

A aproximação das eleições presidenciais nos EUA está a acrescentar outra camada de incerteza. Com as sondagens a mostrarem resultados divergentes, os investidores estão a posicionar-se cada vez mais para uma potencial volatilidade. Esta estratégia de “cobertura eleitoral” tem-se manifestado em posições longas crescentes sobre o ouro, uma vez que os participantes no mercado procuram diversificar as suas carteiras antes de uma possível turbulência política.

As expectativas de política dos bancos centrais continuam a influenciar os preços do ouro. Embora o recente tom “hawkish” da Reserva Federal tenha apoiado a força do dólar, os investidores ainda estão a prever potenciais cortes nas taxas a médio prazo. Este sentimento prospetivo pode estar a contribuir para a atração do ouro, mesmo face a um dólar mais forte.

O sentimento do mercado no sector do ouro permanece decididamente otimista. Na recente conferência da LBMA, os especialistas do sector projectaram que os preços do ouro atingiram 2 917 dólares por onça no final de outubro de 2025, salientando as perspectivas positivas a longo prazo para o metal precioso.

Ouro (intervalo D1)

O ouro está a subir cerca de 0,7% esta manhã, atingindo novos máximos históricos. A primeira zona de suporte será marcada pelos 2685 dólares por onça, que se encontra perto da SMA de 15 períodos.Por outro lado, o RSI está entrando na zona de sobre-compra, o que pode fazer com que os investidores comecem a realizar mais-valias.

Fonte: xStation