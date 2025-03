Gráfico do dia - Ouro (19.03.2025)

O ouro está a subir mais 0,20% hoje, atingindo um máximo perto dos $3.040 por onça, continuando a sua impressionante tendência de alta. Desde o início do ano, o retorno já atingiu quase 16%, com um ganho de 6,30% desde o início do mês.

Esta semana, a subida do ouro está a ser impulsionada pelas tensões no Médio Oriente e pela incerteza comercial. As preocupações com o abrandamento económico e os riscos de recessão, alimentados pelas políticas tarifárias do Presidente dos EUA , Donald Trump, estão a impulsionar a procura de ouro entre as instituições e os pequenos investidores. A decisão de hoje sobre a taxa de juro da Reserva Federal também desempenha um papel crucial. Se a Reserva Federal adotar uma posição “dovish” em relação ao impacto das tarifas sobre o crescimento económico, poderá apoiar novos aumentos de preços. Os mercados estão também a aguardar o discurso do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que poderá fornecer informações adicionais sobre a política monetária.

A procura de ouro por parte dos bancos centrais caiu 60% em janeiro em relação ao ano anterior, mas as previsões ainda indicam uma acumulação contínua nos próximos meses. Apesar deste abrandamento temporário nas compras dos bancos centrais, o crescente interesse dos investidores e a especulação sobre novos aumentos de preços podem sustentar a tendência de alta. Um fator chave que sustenta a subida dos preços é a atividade dos ETF, com os fundos a continuarem a comprar ouro apenas com pequenas pausas. A ANZ prevê que o ouro atinja os $3.100 dentro de três meses e os $3.200 dentro de seis meses. O Macquarie Group vê a possibilidade de atingir os $3.500 no segundo trimestre. O Goldman Sachs prevê $3.100 no final do ano.

Fonte: xStation 5