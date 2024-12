Gráfico do dia - Ouro (23.12.2024)

O ouro mantém-se estável perto dos 2.630 dólares, com os investidores a ponderarem as perspectivas da política monetária da Fed e as tensões geopolíticas, enquanto as previsões institucionais apontam para um potencial de subida em 2025. O metal precioso mantém os seus impressionantes ganhos em 2024, apesar da recente volatilidade.

Principais estatísticas do mercado:

Preço atual: $2.632

Máximo histórico de 2024: $2.748,23 (outubro)

Variação semanal: -1,0%

Desempenho acumulado no ano: +27%

Movimento Pós-Decisão do Fed: +1,1%

Impacto da política da Fed

Os dados recentes do PCE, que mostram uma inflação moderada, reforçaram as expectativas de cortes nas taxas em 2025, embora a posição cautelosa da Fed sobre o ritmo de flexibilização tenha introduzido alguma volatilidade a curto prazo.

Procura dos bancos centrais

As compras dos bancos centrais a nível mundial continuam a ser um fator determinante, com o FMI a indicar que o mês de outubro marcou a acumulação mensal mais elevada do ano. O UBS reviu em alta a sua previsão de compras para 2024 para 982 toneladas métricas, significativamente acima da média pós-2011 de 500 toneladas métricas, refletindo a continuação das estratégias de diversificação institucional.

Perspectivas institucionais

O Goldman Sachs posicionou o ouro entre as suas principais trades para 2025, projetando que os preços atinjam os 3.000 dólares por onça até ao final do ano. O UBS mantém uma posição igualmente otimista com um objetivo de 2.900 dólares, recomendando uma afetação de 5% da carteira. Ambas as instituições citam as compras dos bancos centrais, as expectativas de redução das taxas e as incertezas geopolíticas como principais catalisadores.

Factores políticos e geopolíticos

O mercado está a acompanhar de perto as potenciais mudanças de política durante a presidência de Trump, particularmente no que diz respeito às políticas fiscais e comerciais. As tensões em curso na Europa e no Médio Oriente continuam a apoiar a procura de moeda de refúgio, enquanto as preocupações com a sustentabilidade fiscal dos EUA poderão conduzir a fluxos institucionais adicionais para o ouro como cobertura.

Perspectivas para 2025

Embora a ação dos preços a curto prazo possa permanecer sensível aos sinais da política da Fed e à força do dólar, a procura estrutural dos bancos centrais e as crescentes incertezas geopolíticas sugerem um potencial de subida sustentado. A interação entre a política monetária, os fluxos institucionais e a procura de ativos de refúgio posiciona o ouro para uma continuação do movimento de alta até 2025.

Ouro (Intervalo D1)

O ouro está a aproximar-se dos níveis da retração de Fibonacci nos 38,2%, que anteriormente serviram de forte zona de suporte e que atualmente coincidem com a SMA de 30 dias.

Para que os compradores recuperem o controlo, o próximo target será o nível de retração Fibonacci nos 50%, que coincide com a SMA de 50 períodos. O RSI está a dar sinais de divergência de alta, sugerindo uma potencial dinâmica ascendente. Além disso, o MACD está a começar a dar sinais de alta que pode confirmar uma mudança no sentimento. Fonte: xStation