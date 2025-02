Gráfico do dia - PETRÓLEO (13.01.2025)

Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão a cair 0,5%, tentando estabilizar após a venda de ontem, impulsionada pelo aumento das esperanças de um acordo de paz na Ucrânia e de reservas de petróleo dos E.U.A. mais elevadas do que o esperado. Além disso, os fracos dados macroeconómicos chineses continuam a sinalizar um abrandamento económico e tendências de consumo em declínio, aumentando a incerteza sobre potenciais medidas de estímulo do PBoC. As perspectivas globais para a procura de petróleo permanecem incertas.

Os inventários mais elevados de petróleo bruto nos E.U.A. sugerem preocupações crescentes com o excesso de oferta, exacerbadas por uma posição mais hawkish da Reserva Federal relativamente às taxas de juro, o que pressiona as perspectivas da procura global de petróleo. Além disso, a EIA aumentou a sua previsão para a produção de crude dos E.U.A. para 13,59 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, salientando os potenciais riscos de aprovisionamento a longo prazo.

Por enquanto, o crescimento da procura de petróleo da OCDE em 2025 está projetado em apenas 0,1 mb/d, enquanto os países não-OCDE deverão ver a procura aumentar em 1,3 mb/d, com um crescimento adicional previsto para 2026. Apesar de uma reação do mercado que aponta para uma descida dos preços do petróleo no contexto das discussões entre os EUA e a Rússia sobre o futuro da Ucrânia, os investidores estão a avaliar mais a probabilidade de um acordo de paz do que o próprio acordo, uma vez que as relações entre Moscovo e Kiev permanecem altamente incertas. Se um acordo de paz for alcançado, as preocupações sobre uma oferta restrita de petróleo russo podem diminuir, com os estoques de navios asiáticos já caindo devido a temores de queda nas taxas de frete de petróleo.

PETRÓLEO (H1)

O nível de $73 por barril continua a ser um apoio técnico fundamental para o petróleo. Uma quebra abaixo desta zona pode empurrar o petróleo bruto Brent abaixo da marca crítica de US $ 70. Por enquanto, a demanda permanece silenciosa no nível dos $73. Com o aumento dos inventários e da produção dos E.U., uma Reserva Federal cautelosa, e um abrandamento das tensões geopolíticas, o petróleo enfrenta vários riscos negativos. Hoje, os comerciantes estarão atentos ao relatório PPI dos EUA, às 1:30 PM GMT.

Fonte: xStation5