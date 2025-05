Gráfico do dia: PETRÓLEO (15.05.2025)

O petróleo cai 3% em resposta ao progresso nas negociações nucleares entre o Irão e os EUA. Após meses de negociações, ambos os lados fizeram declarações concretas que podem abrir caminho para o aumento das exportações de petróleo iraniano, que até agora têm sido restringidas pelas sanções dos EUA.

Desde o início do ano, os preços do petróleo têm estado sob pressão devido à fraca procura, às preocupações com as perspetivas económicas globais e ao aumento da produção. As notícias de hoje sobre o progresso nas negociações entre as duas potências petrolíferas enfraqueceram ainda mais o sentimento dos investidores. Teerão declarou a sua disposição de renunciar às armas nucleares em troca do levantamento das sanções, enquanto Donald Trump confirmou «progressos significativos» nas negociações, afirmando que «ambos os lados aceitaram essencialmente os termos».

Até agora, os EUA sancionaram empresas iranianas que exportam petróleo para a China. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou que “os Estados Unidos terão como alvo as principais fontes de receita do Irã enquanto o país continuar a apoiar o terrorismo”. O levantamento das restrições concederia ao Irã acesso aos mercados globais, aumentando o já crescente excesso de oferta.

Após uma semana de ganhos, o tema das negociações comerciais entre a China e os EUA perdeu força. Os investidores estão gradualmente a distanciar-se do otimismo recente e da ideia de uma recuperação repentina da procura de petróleo, interrompendo a última recuperação dos preços. Fonte: xStation5