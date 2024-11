Gráfico do dia - Petróleo (19.11.2024)

Os preços do petróleo subiram mais de 3% ontem, com o petróleo Brent a fixar-se nos $73,12 e o WTI nos $69,16, principalmente devido a interrupções da oferta e à escalada das tensões geopolíticas. A resposta imediata do mercado veio na sequência de notícias de uma paragem completa da produção no campo Johan Sverdrup da Noruega, o maior campo de petróleo da Europa Ocidental, produzindo 755.000 barris por dia, devido a uma falha de energia em terra. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Para além das preocupações com o abastecimento, o campo de Tengiz, no Cazaquistão, explorado pela Chevron, reduziu a produção em 28-30% devido a trabalhos de manutenção numa caldeira de calor residual, prevendo-se que as reparações se prolonguem até 23 de novembro. Estas interrupções combinadas retiraram temporariamente quase 1 milhão de barris por dia do abastecimento mundial. As refinarias da Costa do Golfo dos EUA estão atualmente a operar às taxas sazonais mais elevadas em mais de três décadas, processando 9,31 milhões de barris por dia. Esse aumento na atividade é impulsionado pela forte demanda de produtos do México e do Brasil, com as exportações de produtos dos EUA projetadas para atingir 2,96 milhões de barris por dia este mês, marcando um recorde de sete anos. A forte procura de exportação fez com que as margens de refinação atingissem os níveis mais elevados desde agosto. O mercado também está a reagir à escalada das tensões no conflito Rússia-Ucrânia, uma vez que a administração Biden permitiu que a Ucrânia usasse armas fabricadas nos EUA para ataques profundos na Rússia. Este desenvolvimento introduziu um prémio de risco geopolítico adicional nos preços do petróleo, particularmente após o maior ataque aéreo da Rússia à Ucrânia em quase três meses. Entretanto, as principais empresas petrolíferas, incluindo a BP, a Shell e a Equinor, estão a voltar aos investimentos tradicionais em petróleo e gás, reduzindo os seus planos de transição energética devido às preocupações com a rentabilidade das energias renováveis. Esta mudança estratégica ocorre apesar das projeções da AIE sobre o pico da procura de petróleo até ao final da década e das previsões de um potencial excedente de oferta de 1 milhão de barris por dia até 2025. A estrutura do mercado WTI passou para contango pela primeira vez desde fevereiro de 2024, antes da expiração do contrato de dezembro, o que indica preocupações com o excesso de oferta a curto prazo, apesar das atuais interrupções da oferta. Este desenvolvimento técnico, combinado com um alargamento do spread Brent-WTI, sugere uma complexidade subjacente do mercado, uma vez que os comerciantes equilibram as restrições imediatas da oferta com as incertezas da procura a longo prazo. PETRÓLEO (intervalo D1) O petróleo está a ser negociado perto da resistência marcada pela retração de Fibonacci nos 23,6%. O RSI mostra uma divergência de alta, com o MACD a aproximar-se também de sinais de compra. Fonte: xStation

