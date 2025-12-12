Prata atinge novos máximos históricos impulsionada por défice estrutural e forte procura A prata prolongou a sua recuperação histórica esta semana, atingindo um novo máximo histórico perto de 64,20 dólares por onça, apoiada por uma força excecional tanto na procura industrial como na procura de investimento. O metal encontra-se agora no seu quinto ano consecutivo de défice estrutural de oferta, de acordo com o World Silver Survey 2025. Este continua a ser um dos fatores mais fortes de alta a longo prazo para o mercado. A produção global das minas está efetivamente estável em 813 milhões de onças por ano, enquanto a reciclagem não aumentou o suficiente para compensar o aumento do consumo. Este desequilíbrio persistente é uma das principais razões pelas quais os preços continuam a tender para cima.



A participação dos investidores intensificou-se com a queda dos rendimentos reais e a flexibilização das condições monetárias. Os influxos de ETF tornaram-se positivos, com a prata a superar o ouro e quase a duplicar no acumulado do ano.

A quebra acima dos 60 dólares por onça em 9 de dezembro desencadeou um impulso adicional. As máximas intradiárias em 11 de dezembro atingiram 64,2062 dólares , marcando um novo pico histórico para o metal.



Os analistas estão cada vez mais otimistas. O Bank of America elevou a sua meta de 12 meses para 65 dólares , enquanto o BNP Paribas argumentou que a prata poderia atingir 100 dólares por onça até ao final de 2026 , impulsionada pelos déficits contínuos e pelos fluxos de refúgio seguro.



Os principais riscos incluem uma possível redução no setor solar, substituição em aplicações industriais e um possível declínio na procura dos investidores se as condições macroeconómicas mudarem, especialmente se as taxas reais aumentarem.

A última decisão do Federal Reserve acrescentou um apoio visível ao complexo dos metais preciosos. Um terceiro corte consecutivo de 25 pontos base nas taxas e o anúncio de 40 mil milhões de dólares por mês em compras de títulos do Tesouro empurraram o dólar americano para baixo e impulsionaram tanto o ouro como a prata. A prata continua a ser o metal precioso com melhor desempenho, beneficiando de uma combinação de fundamentos físicos mais restritivos, política monetária favorável e fortes impulsionadores da procura generalizada. O mercado entra em 2026 com uma das configurações de alta mais atraentes vistas em mais de uma década, embora seja provável que haja volatilidade à medida que os preços testam faixas mais altas. Silver (D1) Observando o gráfico da prata, podemos verificar que o preço está quase 50% acima da EMA200, o que é muito semelhante à dinâmica de 20 de outubro; além disso, o movimento acentuado após a correção de novembro é quase idêntico ao anterior. Essa dinâmica pode aumentar a volatilidade da prata; no entanto, dada a mudança na política do Fed e a sólida procura, a prata está a entrar no período de Natal e Ano Novo com um clima bastante otimista. Fonte: xStation5

