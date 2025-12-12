DE40: DAX valoriza 0,5%📈

Os futuros do DAX estão a ser negociados em alta hoje, e o DAXestá a subir quase 0,5 por cento. Quase todos os sectores do índice estão a registar ganhos.

Os fortes ganhos da Lululemon Athletica (LULU.US) apoiaram o sentimento em relação às empresas alemãs de calçado e vestuário Adidas (ADS.DE) e Puma (PUM.DE).

apoiaram o sentimento em relação às empresas alemãs de calçado e vestuário e A AQR Capital divulgou uma posição curta na BASF (BAS.DE), mas as acções da gigante química estão a ser negociadas em alta hoje. Índice DE40 (Gráfico D1) Os futuros do DAX estão a manter a tendência de alta na última sessão de negociação da semana. O principal desafio para os compradores hoje é empurrar acima dos 24.500 pontos, o que poderia potencialmente abrir o caminho para novos máximos. xStation 5 Bloomberg Ações da Lufthansa valorizaram após o relatório da Kepler Cheuvreux As ações da Lufthansa subiram 6,9 por cento, atingindo o seu nível intradiário mais elevado desde agosto de 2023. A Kepler Cheuvreux elevou a cotação da transportadora alemã para “comprar” em vez de “manter”, apontando para um perfil de risco-recompensa cada vez mais atrativo e para factores de apoio no próximo ano. O preço-alvo foi aumentado para 11 euros (de 7,50 euros). O potencial de subida, observam os analistas, é “difícil de ignorar”, destacando o êxito da reestruturação, uma possível recuperação da economia dos EUA e a potencial reabertura do espaço aéreo russo.

Além disso, as restrições de capacidade em todo o sector e os baixos preços dos combustíveis criam um cenário de mercado favorável.

Ao mesmo tempo, subsistem desafios, incluindo a pressão dos sindicatos, a concorrência das transportadoras do Médio Oriente, a estrutura complexa do grupo e os riscos operacionais. xStation 5

