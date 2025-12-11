Resumo do dia: Prata atinge novo máximo histórico, EURUSD no valor mais alto desde Outubro

As ações americanas conseguiram recuperar grande parte das perdas resultantes da fraqueza das empresas de tecnologia, face a uma venda significativa das ações da Oracle. O S&P 500 está agora ligeiramente em alta, enquanto o Nasdaq está em queda de 0,6% e o Russell 2000 está em alta de 1,1%.

Como lembrete, o mercado concentrou-se no crescimento cauteloso das receitas, nos investimentos agressivos em IA e na questão de saber se a Oracle teria exagerado na alavancagem. Isso fez com que as ações da empresa caíssem 9% hoje e, a certa altura do dia, chegaram a cair 15%.

Logo após a sessão de hoje, empresas como Broadcom, Costco e Lululemon Athletica apresentarão os seus resultados trimestrais.

A Walt Disney Co. (DIS.US) anunciou uma parceria inovadora com a OpenAI, investindo mil milhões de dólares na startup de IA e tornando-se a primeira grande parceira de licenciamento da plataforma Sora. O acordo de três anos inclui o fornecimento de mais de 200 personagens animados das bibliotecas da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars para a geração de conteúdo de vídeo.

A Eli Lilly (LLY.US) publicou os resultados dos ensaios de fase III do seu medicamento experimental de nova geração, retatrutide, que mostrou uma impressionante redução média de peso de 23% (e no grupo de dose mais elevada, quase 29%) em pacientes ao longo de 68 semanas.

Os preços do gás natural (NATGAS) estão a sofrer uma correção dinâmica (-9%), afastando-se das máximas da semana passada de 5,5 $/MMBTU e testando o suporte chave em torno de 4,2 $. É importante referir que o sentimento pessimista persistiu, mesmo apesar da publicação de um relatório otimista da EIA.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram significativamente em comparação com as leituras anteriores. Após o «apagão» de dados durante a paralisação do governo, houve um declínio temporário nos pedidos. Os pedidos aumentaram em até 44.000, o maior aumento único desde 2020. A leitura em si mostrou o valor mais alto desde setembro.

O franco suíço e o euro dominam o mercado Forex hoje. Por outro lado, são visíveis quedas acentuadas no dólar australiano e no dólar americano. O par EURUSD está atingindo seus níveis mais altos desde o início de outubro.

Os metais preciosos estão apresentando um desempenho muito bom hoje, com os preços da PRATA atingindo novos máximos históricos, subindo quase 4%. Ao mesmo tempo, o OURO está a ganhar 1,3%.

As criptomoedas estão com quedas. A Bitcoin custa atualmente 90.680.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.