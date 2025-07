Gráfico do dia - Prata (14.07.2025)

Após a sua recente subida, os preços da prata atingiram o seu nível mais elevado em quase 14 anos, refletindo a forte procura na bolsa de matérias-primas de Londres. Os preços recorde do ouro e a incerteza em curso relativamente à «ordem comercial global» estão a levar os investidores a procurar alternativas seguras para proteger o capital da volatilidade do mercado.

Atualmente, a prata destaca-se como a principal vencedora no meio das tensões comerciais prolongadas e da antecipação em torno da forma final da política tarifária dos EUA.

Desde junho, o metal valorizou quase 18,5% e, desde o início do ano, superou até mesmo o ouro (35% contra 28%). Apesar do ouro ser considerado o principal ativo de refúgio, sua valorização historicamente alta (atualmente US$ 3.367 por onça) está a começar a dissuadir alguns investidores.

Os investidores institucionais desempenharam um papel importante na recente recuperação da prata — de acordo com estimativas da Bloomberg, os ETFs de prata aumentaram as suas participações em quase 2.550 toneladas. Além do seu apelo como porto seguro, a prata também desempenha um papel fundamental como metal industrial, especialmente no setor de painéis solares. O crescimento da indústria solar chinesa pode sustentar o entusiasmo a longo prazo, embora o principal risco continua a ser um aumento no apetite pelo risco, o que provavelmente afetaria mais a prata do que o ouro.

Desde abril, os futuros da prata têm sido negociados entre a média móvel exponencial de 30 dias (roxo claro) e dois desvios padrão do período de 100 dias (preto). As faixas de consolidação recentes variaram entre US$ 1,5 e US$ 2. Fonte: xStation5

A prata começou a alcançar o ouro, à medida que os investidores buscam ativos que sejam seguros e eficazes como hedge contra riscos geopolíticos. Embora a recente recuperação da prata seja realmente recorde, a relação ouro/prata permanece acima da sua média de 10 anos, sugerindo espaço para ganhos adicionais. Por outro lado, uma desaceleração repentina nas tensões comerciais globais — particularmente entre os EUA e o resto do mundo — poderia interromper abruptamente a subida da prata em direção a máximos históricos. Fonte: XTB Research (dados: Bloomberg Finance LP)