Gráfico do dia: TNOTE (22.05.2025)

O mercado de dívida dos EUA acaba de passar por uma das piores sessões deste ano, e a fraca procura no leilão de títulos de ontem intensificou a tendência de venda de todos os tipos de ativos americanos. A falta de apetite pela dívida dos EUA destaca as preocupações com o projeto de reforma tributária de Trump e a trajetória de longo prazo de um défice já inflacionado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O contrato futuro do Tesouro de 10 anos caiu abaixo do nível de suporte chave de cerca de 109,70, atingindo o seu ponto mais baixo em três meses. Os títulos vinham subindo gradualmente em preço em meio a expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve, mas o caos na política comercial em março e abril diminuiu significativamente essas esperanças. Fonte: xStation5 “Venda os Estados Unidos” ainda em jogo Poucos dias após o rebaixamento da classificação de crédito dos EUA, o mercado de títulos mostrou um cartão amarelo ao governo. As disputas em curso sobre a legislação fiscal de Trump e os receios de estagflação empurraram os rendimentos do Tesouro a 30 anos para acima de 5% (os de 10 anos aproximando-se dos 4,6%). A fraca procura pelo último leilão de títulos de 20 anos também se espalhou por Wall Street, reforçando o sentimento de “venda dos EUA”, com os principais índices blue chip caindo entre 1,4% e 1,9%. Os rendimentos dos títulos continuam a subir, acompanhando as preocupações com a recessão. Os rendimentos a 30 anos ultrapassaram a marca simbólica de 5%, aproximando-se de um máximo de 20 anos (o último pico foi no outono de 2023). Fonte: Bloomberg Finance L.P. Republicanos divididos A proposta de “projeto de lei tributária” de Trump vem causando polêmica há dias, tanto no Capitólio quanto em Wall Street. Esta se baseia nos cortes de impostos introduzidos durante seu primeiro mandato. A consequente queda nas receitas federais deve ser compensada por cortes orçamentais (incluindo no Medicaid e em programas de energia verde), mas, na sua forma atual, o projeto de lei aprofundaria ainda mais o já substancial défice. A acrescentar ao desafio está a divisão interna entre os republicanos: os ultraconservadores exigem cortes mais profundos, enquanto os moderados manifestam preocupações com o futuro dos projetos de infraestruturas e energia.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.