Gráfico do dia - US100 (04.09.2024)

Os mercados estão a começar o mês de Setembro com fortes quedas, impulsionado por uma combinação de dados económicos fracos e preocupações acrescidas em torno do sector da IA. Os dados da indústria transformadora relativos a agosto mantiveram-se fracos, provocando receios de abrandamento económico, enquanto o Índice de Volatilidade subiu mais de 30%, para cerca de 20 pontos.

O Índice de Semicondutores de Filadélfia caiu mais de 7,75%, com a Nvidia a liderar as perdas, caindo 9,5%, eliminando 279 mil milhões de dólares em valor de mercado, devido às notícias de uma investigação lançada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre práticas antitrust na IA. A autoridade antitrust já tinha enviado questionários e agora emitiu pedidos juridicamente vinculativos à Nvidia. As autoridades estão preocupadas com o facto de o fabricante de chips estar a dificultar a transição para outros fornecedores e a penalizar os compradores que não utilizam exclusivamente os seus chips.

Os investidores reagiram não só aos dados decepcionantes dos EUA, mas também às preocupações com o entusiasmo geral em torno da IA. O US100 (índice Nasdaq 100) caiu 3,80% e as acções de chips sofreram um impacto significativo a nível mundial. Com o mês de setembro a ser historicamente difícil para as acções, os investidores estão a tornar-se cautelosos antes dos principais relatórios do mercado de trabalho no final desta semana. A confluência de factores, incluindo as elevadas valorizações no sector tecnológico e as preocupações com a recessão económica, contribuiu para a pressão.

US100 (gráfico D1)

Os futuros do índice US100 continuam as quedas após o sell-off registado ontem. O índice caiu quase 0,60%, caindo abaixo da marca dos 19.000 pontos. Neste momento, o fato dos vendedores estarem a assumir o controlo do preço, colocam em aberto a possibilidade de assistirmos a um novo movimento de baixa em direção à marca dos 18.600 pontos.

Fonte: xStation 5