Gráfico do dia - US100 (10.10.2025)

Principais conclusões O US100 continua a apresentar uma tendência acima dos 25.000 pontos

As empresas BigTech divulgarão os seus resultados em outubro

Os mercados esperam que a Fed reduza as taxas em 25 pontos base este mês

Durante a última sessão da semana, o US100 está a tentar retomar o seu avanço, sendo negociado 0,12% mais alto e resistindo à narrativa em torno de uma potencial correção nas ações de tecnologia, bem como à incerteza no mercado de trabalho. O mercado acionista está a entrar na época de divulgação de resultados , com os resultados das gigantes tecnológicas americanas previstos para o final do mês ( Microsoft, Meta Platforms e Alphabet a 29 de outubro; Apple e Amazon a 30 de outubro ). Como resultado, a volatilidade no Nasdaq poderá aumentar e os investidores irão analisar os números para avaliar se a «alta da IA» ultrapassou as avaliações ou se o impulso de crescimento do mercado justifica múltiplos historicamente elevados .

, com os resultados das gigantes tecnológicas americanas previstos para o final do mês ( ). Como resultado, e os investidores irão analisar os números para avaliar se a ou se o impulso de crescimento do mercado justifica . Os investidores estarão atentos não apenas aos próximos dados macroeconómicos — em busca de evidências da resiliência contínua da economia dos EUA —, mas também às relações comerciais entre Pequim e Washington. Na Coreia, Donald Trump deve se reunir com Xi, e os sinais recentes de ambos os países em relação às restrições à exportação e à supervisão mútua das empresas parecem ser um teste de força com o objetivo de garantir uma posição mais vantajosa antes de um acordo comercial definitivo. O panorama técnico para o US100 parece construtivo: o índice está a mover-se dentro de um canal de preços ascendente e atualmente encontra-se estagnado em torno da metade desse intervalo, próximo dos 25.300 pontos. Os principais suportes são a EMA de 50 dias (linha laranja), que define o momentum de curto prazo, e a EMA de 200 dias (linha vermelha), que atuou como suporte várias vezes nas últimas semanas. 25.000 pontos parece ser o nível chave a ser mantido. Um possível corte nas taxas do Fed em 29 de outubro seria um sinal positivo para o US100. Fonte: xStation5

