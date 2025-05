Gráfico do dia - US100 (13.05.2025)

O índice Nasdaq 100 recuou 0,5%, para 20.824 pontos, na terça-feira, após a explosão de 4,4% na segunda-feira, com os investidores a aguardarem dados importantes sobre a inflação e reavaliando a trégua comercial entre os EUA e a China. Otimismo com a trégua comercial diminui após a alta de segunda-feira Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os investidores adotaram uma postura mais cautelosa em relação ao acordo de redução tarifária de 90 dias, que reduz as tarifas dos EUA sobre as importações chinesas de 145% para 30% e as tarifas chinesas sobre os produtos dos EUA de 125% para 10%. Embora represente um progresso substancial, permanecem as preocupações com a falta de detalhes e o potencial de volatilidade futura. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de abril será divulgado hoje, oferecendo uma primeira visão sobre como as tarifas de Trump afetaram a inflação. O resultado deve mostrar pressões persistentes sobre os preços e pode influenciar significativamente as decisões do Fed sobre as taxas de juros. Perspectivas de recessão melhoram à medida que os mercados redefinem as expectativas O Goldman Sachs reduziu sua previsão de recessão de 45% para 35%, enquanto os mercados de previsão mostram que as chances de recessão caíram de 52% na semana passada para 40%. O calendário de cortes nas taxas do Fed também mudou, com a primeira redução agora prevista para setembro, em vez de julho. Os mercados asiáticos apresentaram reações variadas, com o Nikkei do Japão subindo 1,6%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,5% devido à venda de ações de tecnologia. US100 (D1) O Nasdaq 100, representado pelo US100, está atualmente a ser negociado em torno do nível de retração de Fibonacci de 23,6% — uma zona-chave que pode atuar como resistência. Os compradores procurarão testar novamente as máximas anteriores, enquanto os vendedores podem visar uma retração em direção às médias móveis de 200 e 100 dias, com o nível de retração de 38,2% como o próximo alvo potencial de queda. O RSI está em divergência de alta e aproximando do território de sobrecompra, sugerindo que o momentum continua a apoiar a tendência de alta, mas recomenda cautela. Enquanto isso, o MACD continua a se ampliar após um cruzamento de alta, indicando um momentum de alta sustentado. Fonte: xStation

