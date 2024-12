Gráfico do Dia - US100 (17.12.2024)

O Nasdaq Composite atingiu um recorde de fecho no meio de um desempenho divergente do mercado, com a IA e a computação quântica a impulsionarem os ganhos do sector tecnológico, enquanto os sectores tradicionais ficam para trás. A decisão antecipada da Fed sobre a taxa de juro, amanhã, tem os mercados a avaliar uma probabilidade de 95,4% de um corte de 25pb, embora a orientação para 2025 possa ser mais agressiva do que o esperado anteriormente.

Principais estatísticas do mercado:

Nasdaq atinge o 38º recorde de fechamento de 2024, com alta de 1.2%

A capitalização de mercado da Broadcom ultrapassa US $ 1 trilhão, o estoque subiu 126% no acumulado do ano

Bitcoin atinge novo ATH acima de $106.000

Liderança do sector tecnológico versus fraqueza do mercado em geral

A força do Nasdaq continua a mascarar a divergência subjacente do mercado, com o Dow a cair durante oito sessões consecutivas - a sua mais longa série de perdas desde 2018. O S&P 500 marcou a sua 11ª sessão consecutiva de amplitude negativa, a mais longa série de dados disponíveis desde 1999, destacando a natureza estreita dos ganhos do mercado.

Aumento da IA e da computação quântica

A dinâmica do sector tecnológico permanece robusta, impulsionada por desenvolvimentos relacionados com a IA. O desempenho estelar da Broadcom, incluindo um salto de 220% na receita de IA para US $ 12,2 bilhões, exemplifica a força do setor. O surgimento da computação quântica como um novo tema de crescimento despertou um interesse significativo dos investidores, com empresas como a Rigetti Computing (+843% em 3 meses), a D-Wave Quantum (+455%) e a IonQ (+398%) a registarem ganhos dramáticos, apesar da geração limitada de receitas.

Alterações na composição do índice

A reconstituição anual do Nasdaq 100 reflecte a evolução dos temas de mercado, com a Palantir Technologies, a Axon Enterprise e a MicroStrategy, centrada na Bitcoin, a juntarem-se ao índice a 23 de dezembro, substituindo a Moderna, a Super Micro Computer e a Illumina. As alterações sublinham a crescente influência da IA, da criptomoeda e dos sectores de software empresarial.

Expectativas de corte de taxas

Embora um corte de taxa de 25 pontos-base pareça quase certo para a reunião do FOMC de amanhã, espera-se que o Fed sinalize um caminho de flexibilização mais conservador para 2025, com as projeções agora apontando para três cortes de 25 pontos-base em vez de quatro. Este ajustamento reflecte as preocupações persistentes com a inflação e os potenciais impactos políticos da próxima administração Trump, incluindo as tarifas propostas e os controlos da imigração.

A continuação do domínio do sector tecnológico, juntamente com a divergência generalizada do mercado e a evolução das expectativas em matéria de política monetária, sugere uma rotação contínua do mercado, em vez de uma força generalizada, rumo a 2025.

US100 (D1)

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, atingiu um recorde de fechamento ontem. A alta de meados de dezembro em 21.669 e a alta de meados de novembro em 21.255 servem como os níveis de suporte inicial para os touros, enquanto a alta de meados de julho de 20.895, estreitamente alinhada com a SMA de 50 dias em 20.851, oferece suporte adicional. Os ursos podem ter como alvo 20.896 como um nível-chave para explorar a divergência de baixa, com alvos subsequentes incluindo a SMA de 100 dias e as altas de agosto perto de 19.917, que representam níveis críticos de baixa.

O RSI entrou na zona de sobre-compra, potencialmente acelerando a dinâmica de alta. Enquanto isso, o MACD merece uma observação atenta, pois está pronto para estreitar ou expandir, fornecendo informações sobre o ritmo e a sustentabilidade da atual tendência de alta. Fonte: xStation