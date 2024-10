Gráfico do dia - US100 (20.09.2024)

A decisão do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de reduzir as taxas em 50 pontos base pode ter surpreendido os economistas, mas é um bom sinal para as empresas tecnológicas. Como se viu em março de 2020, quando as acções tecnológicas subiram. Desta vez, entramos na flexibilização da política monetária com o desenvolvimento constante de ferramentas de Inteligência Artificial e casos de utilização.



Historicamente, o Nasdaq tem tido um bom desempenho após os cortes nas taxas do Fed, como se viu após as reduções de março de 2020. No entanto, a situação atual apresenta desafios únicos. O Nasdaq subiu para cerca de reflectindo a reação positiva do mercado ao corte das taxas. O corte de 50 pontos base, sendo maior do que o típico ajuste de 25 pontos base, pode ser interpretado como um sinal da confiança da Fed na força da economia, potencialmente proporcionando uma maior subida para o índice de alta tecnologia com base no menor custo de capital.

Historicamente, setembro tem sido um mês sazonalmente fraco para o Nasdaq, com um retorno mensal médio de -1,5%. No entanto, outubro tem sido um dos melhores meses em termos históricos, o que poderá ser acompanhado por este abrandamento significativo da política monetária.

Os investidores devem preparar-se para uma maior volatilidade nos próximos dias, à medida que o mercado digere totalmente o anúncio do FOMC e a conferência de imprensa subsequente. A orientação futura do Fed e o gráfico de pontos atualizado são fundamentais para moldar o sentimento do mercado além da decisão imediata sobre a taxa. As acções tecnológicas, particularmente as de empresas de grande capitalização como a Apple, Microsoft e Nvidia, são susceptíveis de serem especialmente sensíveis aos comentários e perspectivas futuras da Fed.



US100 (intervalo D1)

O contrato US100 fechou ontem acima da retração Fibonacci de 61,8% e está sendo negociado atualmente acima dela. A primeira resistência para os touros é a retração de Fibonacci de 78,6% em 20.204. Quebrar este nível pode abrir um caminho para testar novamente a alta de todos os tempos. Para os ursos, o nível de apoio chave está na retração de Fibonacci de 61,8%. Se este for quebrado, os SMAs de 50 e 100 dias podem ser testados. Atualmente, o RSI mostra uma clara divergência de alta, embora ainda esteja abaixo do território de sobre-venda, e o MACD está lentamente indicando um sinal de alta.