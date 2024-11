Gráfico do dia - US100 (30.10.2024)

Com a divulgação dos resultados de ontem de empresas como a Alphabet (GOOGL.US) e a Advanced Micro Devices (AMD.US), e os relatórios da Microsoft (MSFT.US) e da Meta Platforms (META.US) a chegarem hoje, após a sessão dos EUA - sem dúvida os resultados mais importantes para Wall Street fora da Nvidia - é difícil não concentrar a atenção no índice US100, onde a subida do forte relatório da Alphabet foi compensada por uma reação negativa aos resultados da fabricante de chips AMD. Antes da sessão, a Caterpillar e a AbbVie apresentarão relatórios financeiros. Na sequência dos resultados mais fracos da AMD, as ações da Nvidia também estão a perder quase 1% hoje antes da abertura, e o amplo sector dos semicondutores pode sofrer, pelo menos, uma pressão temporária. As ações da Alphabet, por outro lado, estão a ganhar quase 7% antes da abertura, aumentando a sua capitalização de mais de 2 triliões de dólares em quase 70 mil milhões de dólares.

Além dos resultados das empresas líderes nos EUA (computação em nuvem, IA e software e publicidade digital), hoje conheceremos o relatório ADP (12h15 GMT), onde o mercado para outubro espera uma mudança no emprego de 110.000, em comparação com 143.500 em setembro, no mercado de trabalho privado dos EUA, bem como a leitura do PIB e dos gastos dos americanos (12h30 GMT). Como resultado, a volatilidade do mercado na abertura poderá ser bastante elevada hoje. O mercado gostaria provavelmente de ver um ADP bastante sólido e em linha com as expectativas e uma dinâmica anual do PIB próxima de 3% de crescimento anual (expectativas de 2,9% y/y, índice de preços 1,9% y/y após 2,5% y/y em setembro). Dados mais fracos, ou em linha com as expectativas, poderiam enfraquecer o dólar, enquanto uma surpresa “positiva” poderia empurrar o capital de volta para o dólar, apoiando os rendimentos. Resultados da Alphabet e da AMD A Alphabet registou um aumento anual de 15% nas receitas, que ascenderam a 88,27 mil milhões de dólares, e lucros por ação acima das previsões (2,12 dólares contra 1,84 dólares previstos). O lucro operacional aumentou 28% em relação ao ano anterior e a receita do Google Cloud aumentou 35% em relação ao ano anterior. A margem operacional foi um recorde de 32%. A empresa indicou que o CAPEX do próximo ano será superior ao de 2024 (o que parece um sinal positivo para as empresas de hardware de IA).

No contexto da alta avaliação, a AMD decepcionou as expectativas “não oficiais” dos mercados. O lucro por ação foi de 0,9 dólares, em linha com as previsões, e as receitas superaram apenas ligeiramente as expectativas de 6,71 mil milhões de dólares, subindo para 6,8 mil milhões de dólares (crescimento de 17% face ao ano anterior). A receita em data centers aumentou 122% a / a. Apesar de citar uma série de catalisadores de IA, espera-se que a receita do quarto trimestre fique entre US $ 7.2 e US $ 7.8 bilhões, em comparação com a previsão de US $ 7.55 bilhões de Wall Street. A empresa aumentou sua previsão de receita anual para IA para US $ 5 bilhões contra US $ 4.5 bilhões esperados anteriormente Gráfico US100 As últimas três subidas do US100 foram de cerca de 400 pontos e, se esta situação se repetir, o índice está a caminho de ultrapassar a barreira dos 21.000 pontos. Volumes de compra têm prevalecido recentemente, o RSI está acima de 60 pontos, mas as médias MACD parecem “inclinadas” para outro cruzamento “bullish”. Em um cenário descendente, o apoio deve ser procurado entre 20.650 e 20.500 pontos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

