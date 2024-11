Gráfico do dia - US2000(11.11.2024)

Os índices americanos estão a registar uma forte subida, com o Russell 2000 a juntar-se cada vez mais “corajosamente”; o índice das pequenas e médias empresas americanas, que há meses que tinha um desempenho inferior ao do Nasdaq ou do S&P 500. Hoje, os futuros de referência do Russell 2000 (US2000) estão a registar os ganhos mais fortes de todos os contratos de índices dos EUA. Em 2016, quando Trump ganhou as eleições, foi o Russell que se tornou o maior “beneficiário” da vitória, tendo posteriormente feito melhor do que o S&P 500 durante muitos meses. Os investidores esperam que este cenário se repita e que as empresas mais pequenas voltem a seguir o manual de Wall Street.

As taxas de juro nos EUA já caíram 75 pontos base desde setembro, apoiando o ímpeto das empresas mais pequenas, e é provável que a política nos EUA continue a abrandar, incluindo em 2025, onde o mercado está a prever cerca de 100 pontos base de cortes. Uma política monetária mais dovish, com uma economia dos E.U.A. bastante forte e um possível “apoio fiscal” parece apoiar o Russell 2000.

Isto, juntamente com as mudanças propostas por Trump, que incluem cortes de impostos, tarifas e pressão para “consolidar” os negócios dos EUA em resposta a “novas circunstâncias” no comércio global, uma série de empresas americanas mais pequenas poderia enfrentar a oportunidade de um aumento significativo.

Só na quarta-feira, o índice subiu mais de 5% após as eleições. Isto mostra claramente o quão elevadas são as esperanças do mercado relativamente à vitória de Trump e à melhoria do sentimento entre as empresas mais pequenas. Atualmente, esta dinâmica ascendente continua e, desde o início do ano, o Russell subiu quase 20%, ainda menos do que o S&P 500, que ganhou 26%

Os múltiplos, avaliações médias das empresas do Russell 2000, indicam uma subavaliação em relação às suas congéneres de maior dimensão. Por exemplo, o rácio preço/lucro para o Russell 2000 é de 17, em comparação com mais de 30 para o Nasdaq e 22 para o S&P 500, em que a média histórica se situa na casa dos 19. As avaliações mais baixas, com a melhoria das circunstâncias para as empresas mais pequenas, é outro fator que poderá orientar o capital para o índice de referência.

Gráfico US2000 (D1)

Os futuros do Russell 2000 aproximaram-se de níveis iguais aos máximos de 2021, nos 2435 pontos; estão a ganhar quase 1% hoje. Os mercados têm um claro “apetite” por novos máximos históricos. O US2000 aproximou-se do limite superior do canal de preços. O suporte de médio prazo situa-se em torno dos 2150 pontos, onde vemos a SMA200 (linha vermelha) e o limite inferior do canal, bem como a retração de 38,2 Fibonacci do impulso ascendente de 2023.

Fonte: xStation5