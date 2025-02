Gráfico do dia - US500 (03.02.2025)

Os índices dos E.U.A. começaram a semana com uma nota fraca, embora o contrato S&P 500 (US500) tenha encontrado apoio nos 5950 pontos, o que pode sugerir que Wall Street ainda tem vontade de repetir o padrão da semana passada - em que as descidas de segunda-feira foram gradualmente recuperadas até sexta-feira. No entanto, grande parte da recuperação da semana passada foi apagada na sexta-feira à noite, e após o fim de semana, os índices abriram com uma diferença considerável para baixo, sinalizando o domínio da oferta, que também se reflete nos volumes de negociação.

Os dados da semana passada mostraram que os fundos de retorno absoluto tinham estado a vender ações a um ritmo recorde durante semanas , reforçando o sentimento de risco , no meio da incerteza sobre as tarifas e o seu potencial impacto. Ao mesmo tempo, o carácter definitivo das tarifas permanece incerto , uma vez que Trump pode ainda revogá-las ou alterá-las até amanhã.

Na frente empresarial, a Alphabet (GOOGL.US) deverá divulgar os seus resultados amanhã, seguida da Amazon (AMZN.US) na quinta-feira, após o fecho do mercado. Hoje, a Palantir (PLTR.US) e a Tyson Foods (TSN.US) apresentarão os seus relatórios, mas independentemente dos seus resultados, nenhum deles deverá ter um impacto significativo no sentimento geral do mercado.

O foco do mercado permanecerá na resposta potencial de Donald Trump e da China às novas tarifas de 10% sobre os produtos chineses. De acordo com as estimativas do modelo da Reserva Federal, se o México, o Canadá e a China retaliarem com tarifas equivalentes, a inflação PCE dos EUA poderá aumentar 0,7 pontos percentuais, enquanto o PIB em 2025 poderá ser 1,2 pontos percentuais inferior. Este cenário suscita preocupações quanto a um potencial abrandamento económico, a uma inflação mais elevada e a uma pressão sustentada sobre a Reserva Federal para manter as taxas de juro elevadas, o que é negativo para o mercado de ações. A questão fundamental é saber se alguma notícia nas próximas horas ou dias ajudará a aliviar estas preocupações e a reduzir o receio do mercado.

US500 (H1)

Analisando o padrão de negociação dos futuros do S&P 500 (US500), observámos quatro correções significativas desde a segunda metade de dezembro de 2024, cada uma com um intervalo semelhante de aproximadamente 200 pontos. Se um impulso descendente semelhante se desenrolar a partir dos níveis atuais, poderemos assistir a um teste ao nível dos 5800 pontos, que também se alinha com o mínimo local de janeiro de 2025. Por outro lado, se uma recuperação dos níveis atuais continuar, poderá sinalizar a formação de um forte padrão de alta de fundo duplo perto dos 6000 pontos. Para que este cenário de alta se materialize, os principais níveis de resistência de médio prazo seriam 6060 pontos (o nível pré-gap) e 6130 pontos (máximos locais recentes).

Fonte: xStation5