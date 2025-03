Gráfico do dia - US500 (12.03.2025)

Os índices de Wall Street estão a registar ligeiros ganhos antes da divulgação dos dados do IPC dos EUA. para fevereiro, agendada para as 12:30 de hoje. Os investidores parecem estar à espera que a leitura proporcione alívio ao mercado, chegando a ser ligeiramente inferior ou em linha com as expectativas. Olhando para os últimos dados de posicionamento dos corretores de opções sobre o S&P 500, podemos ver que a pressão de venda neste grupo aumentou desde ontem. Entretanto, a gama (GEX), embora ainda negativa, subiu, o que pode indicar que a pressão descendente em Wall Street está a começar a estabilizar. Um relatório otimista do IPC pode servir como um gatilho para uma recuperação após a recente série de quedas no mercado dos E.U..

12:30 GMT, E.U.A., Inflação CPI para fevereiro: exp. 2,9% YoY vs. 3% anteriormente (0,3% MoM vs. 0,5% anteriormente)

IPC subjacente : 3,2% YoY vs. 3,3% anteriormente (0,3% MoM vs. 0,4% anteriormente)

No entanto, o sentimento do mercado nos E.U.A. parece manter-se moderado, pelo menos até à publicação do IPC, uma vez que os investidores terão de avaliar o risco de uma potencial desilusão. Nomeadamente, as últimas leituras do IPC e do IPP para janeiro mostraram um aumento da inflação, que não foi confirmado pelos dados do PCE. No entanto, dados recentes sugerem que as expectativas de inflação nos E.U.A. aumentaram, o que poderá indicar que o IPC de fevereiro poderá exceder as previsões. Este cenário parece ser o mais “arriscado” do ponto de vista do atual sentimento do mercado bolsista e das expectativas em relação à política da Reserva Federal. Os investidores ainda antecipam um corte nas taxas em maio, especialmente após os últimos dados decepcionantes sobre o consumo e as leituras mistas do ISM dos sectores da indústria e dos serviços.

US500 (período de tempo D1)

O S&P 500 (US500) está a assistir a uma ligeira recuperação dos mínimos recentes e conseguiu recuperar em relação à retração Fibonacci de 23,6% da tendência de alta de 2022. O primeiro nível de resistência significativo é de cerca de 5800 pontos, onde a EMA200 de 200 períodos (linha vermelha).

Fonte: xStation5