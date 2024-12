Gráfico do dia - USDIDX (02.12.2024)

O índice do dólar USDIDX recupera de uma zona de suporte chave. A recuperação é apoiada por ameaças do futuro presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 100% aos países membros do BRICS.

O dólar americano está ganhando 0,54% hoje, atingindo 106,3800 pontos. Um dólar forte está impulsionando um aumento nos rendimentos dos títulos dos EUA, um ligeiro declínio nos futuros do índice de ações e uma venda no mercado de criptomoedas. O aumento do valor do dólar é provavelmente influenciado pelos comentários de Donald Trump sobre a ideia de introduzir uma nova moeda sob o quadro de colaboração do BRICS. Os BRICS incluem atualmente a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, a África do Sul, o Irão, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Trump afirmou que se estes países continuarem a trabalhar na introdução de uma moeda comum e se afastarem do dólar americano, terão de enfrentar o risco de tarifas de 100%.

O principal motor dos recentes ganhos do dólar tem sido a avaliação pelo mercado das políticas proteccionistas previstas por Donald Trump. Por isso, não é surpresa que o dólar esteja a subir novamente em resposta a novos relatos de potenciais tarifas.

Esta semana, também veremos os dados do mercado de trabalho dos E.U., que podem ter um impacto significativo sobre o dólar. Estes serão os últimos relatórios do mercado de trabalho antes da decisão do FOMC em meados de dezembro. Atualmente, o mercado está a prever uma probabilidade de 67,1% de outro corte de taxa de 25 pontos base.

Fonte: xStation 5