Pressão política sobre Powell mina a confiança; dólar perde estatuto e investidores procuram refúgios A disputa política em torno da FED está a comprometer a credibilidade das instituições americanas, com o dólar a ser a primeira vítima. A investigação dos promotores sobre Jerome Powell e a ameaça de acusação por suposto testemunho enganoso sobre a dispendiosa renovação dos edifícios da FED é, na verdade, uma tentativa de intimidar o banco central, minando a confiança na independência da política monetária dos EUA. O próprio Powell afirma abertamente que isso é um pretexto e que o que está em jogo é se as taxas serão definidas com base em dados ou na pressão política do presidente, o que soa como um alerta vermelho para os investidores. Não é de admirar que o capital esteja a fugir para «portos seguros»: o ouro está a bater recordes, o franco suíço está a fortalecer-se e o dólar está em queda após a sua recente recuperação. Para o mercado cambial, este é um sinal de que o prémio pela estabilidade institucional dos EUA acaba de ser corroído por políticas que visam o presidente da FED. Statement from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell - Federal Reserve Board - A declaração oficial do Presidente Powell pode ser encontrada aqui. O contexto fundamental apenas aumenta a pressão sobre o dólar. Por um lado, a economia continua a mostrar sinais de relativa força, o emprego não agrícola está a estabilizar, o desemprego está a diminuir ligeiramente e a regra de Sahm já não aponta para uma recessão, pelo que a Reserva Federal não tem necessidade urgente de novos cortes nas taxas de juro. Por outro lado, a Casa Branca está a tentar contornar o banco central: ideias como a compra de 200 mil milhões de dólares em MBS pela Fannie e Freddie ou a limitação das comissões dos cartões de crédito a 10% são, de facto, quase uma flexibilização quantitativa e uma interferência fiscal e política em áreas que tradicionalmente pertenciam ao Fed. O mercado vê, portanto, uma mistura: um caminho mais difícil para as taxas de juro, expectativas de inflação em alta e a política pré-eleitoral cada vez mais “criativa” de Trump — desde agressões a Powell e Lisa Cook até à busca por “vitórias” militares e fiscais antes da votação. Nesse ambiente, o dólar não é mais o rei óbvio do G10, à medida que os investidores começam a precificar não apenas as taxas e os dados, mas também o risco de que a política comece a dirigir o banco central como mais um ministério. USDIDX (1D) Fonte: xStation5 No início da semana, o índice do dólar USDIDX caiu abaixo da MME de 100 dias (curva roxa no gráfico) e atualmente está a testar a MME de 50 dias (curva azul no gráfico). Até que o índice retorne acima das máximas de sexta-feira, a tendência de queda prevalecerá tecnicamente no gráfico. O RSI para a média de 14 dias está a retornar para cerca de 54 pontos.

