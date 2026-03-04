Os futuros do índice de volatilidade CBOE VIX (VIX) estão hoje a subir quase 2% para 22,8, tendo ganho cerca de 20% nos últimos dias, com um pico próximo de 24,5. Os principais riscos atualmente cobertos por Wall Street são os desenvolvimentos no Médio Oriente (incluindo a potencial paralisação do transporte marítimo através do Estreito de Ormuz), bem como as fissuras cada vez mais visíveis nos sectores do crédito privado e das participações privadas, que foram recentemente destacadas pela Apollo Global Management.

Entre os que enfrentam dificuldades com os seus produtos financeiros encontram-se empresas cotadas nos EUA, como a Blue Owl Capital e o gigante dos mercados privados Blackstone. Vejamos o que o VIX está atualmente a indicar sobre a volatilidade do S&P 500.

Gráfico VIX (H1)

Olhando para o RSI, podemos ver uma divergência - o indicador está a arrefecer apesar de o índice permanecer numa clara tendência ascendente. Enquanto isso, a estrutura MACD sugere a possibilidade de uma dinâmica de baixa de curto prazo a partir das médias móveis. Por outro lado, no período horário, o VIX recuou para cerca de 50, o que poderia potencialmente deixar espaço para outro movimento dinâmico ascendente.

xStation5

As leituras do VVIX (a volatilidade esperada do próprio índice de volatilidade) indicam uma forte procura de proteção contra a descida, embora o mercado ainda não pareça estar a avaliar um provável crash - o que provavelmente exigiria um VVIX acima de 130.

Bloomberg Finance L.P.

O diferencial entre o contrato de futuros VIX à frente e o vencimento seguinte mostra apenas um recuo muito ligeiro (22,8 para UX1 vs 22,55 para UX2). Isto sugere que o mercado está a avaliar um risco ligeiramente elevado a curto prazo, mas continua longe de antecipar um cenário de pânico grave. A estrutura a prazo da volatilidade permanece relativamente plana, apontando mais para uma cobertura cautelosa a curto prazo do que para expectativas de um choque de volatilidade duradouro nos mercados.