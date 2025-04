Gráfico do dia: USDIDX (24.04.2025)

O dólar está novamente sob pressão, na sequência de uma série de declarações ambíguas da Casa Branca sobre as negociações comerciais em curso entre os EUA e os seus parceiros. O USDIDX caiu cerca de 0,5%, com o capital a fluir principalmente para “portos seguros”, como o iene, o franco e o euro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A queda da confiança no dólar também está a alimentar novos ganhos no ouro. Fonte: xStation5 Acordo com a China não será rápido A promessa de ontem de normalizar as relações com a China foi rapidamente desvalorizada pelo Secretário do Tesouro dos EUA. De acordo com Scott Bessent, chegar a um acordo comercial completo pode levar 2-3 anos, e os EUA não vão fazer ofertas unilaterais à China. Como Donald Trump sublinhou - o resto é com Pequim. Entretanto, Xi Jinping declarou hoje que a China irá trabalhar “com outros parceiros” para restabelecer a ordem no comércio internacional. A confusão aumentou depois de um porta-voz do Ministério do Comércio chinês ter afirmado que “não há atualmente negociações entre a China e os EUA”, contradizendo os recentes comentários de Trump. Trump está a ser muito cauteloso com Powell O novo dia também trouxe uma terceira mudança esta semana na retórica de Trump em relação ao presidente do Fed, Jerome Powell. Na terça-feira, Powell foi rotulado pelo Presidente como um “grande perdedor”, potencialmente responsável por um abrandamento económico dos EUA. Na quarta-feira, Trump assegurou aos mercados que não estava a planear despedir Powell, apenas para chamar ao atual nível das taxas um “erro”. A ansiedade do mercado em relação à posição de Trump sobre Powell parece ser maior do que o caos da política comercial em curso desde o início de abril. Neste contexto, estamos a assistir a uma alta do ouro, a uma volatilidade recorde das ações e a uma forte valorização das moedas “seguras” - o iene, o franco e o euro. O dólar está agora no seu nível mais fraco desde abril de 2022, e a imprevisibilidade da atual política económica dos EUA pode continuar a empurrar o capital para mercados institucionalmente estáveis. O dólar tem vindo a enfraquecer sistematicamente face às principais moedas desde o início do ano. Em março, o euro e o franco juntaram-se ao iene no topo da classificação de desempenho. Gráfico: ganhos acumulados das moedas no acumulado do ano face ao USD. Fonte: XTB Research

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.