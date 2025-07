Gráfico do dia - USDIDX (29.07.2025)

O dólar americano está a passar pela sua segunda sessão forte de alta consecutiva. O índice do USD (USDIDX) está em alta de 0,20% hoje, atingindo 98,560 pontos, mais uma vez tornando-se a moeda mais forte do G10. EURUSD está em baixa de 0,20%. O ganho de 1,10% de ontem foi impulsionado principalmente pelo anúncio de um acordo comercial preliminar entre os E.U.A. e a UE. O acordo eliminou a incerteza tarifária de curto prazo e aumentou o apetite ao risco, particularmente para os ativos dos E.U.A., apoiando a força do dólar. A UE concordou com uma taxa tarifária de 15% sobre as principais exportações, como automóveis e produtos farmacêuticos, e comprometeu-se a comprar $750 mil milhões de energia dos EUA e a investir $600 mil milhões na indústria americana. O acordo favorece a economia dos EUA, enquanto os líderes europeus enfrentaram duras críticas a nível interno - acusados de fechar um acordo que é economicamente prejudicial e politicamente submisso. O espaço limitado para uma maior flexibilização monetária na zona euro e a recente pausa do BCE reduzem ainda mais o potencial de recuperação do euro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Hoje, os mercados estão concentrados nos próximos dados macroeconómicos dos E.U.A. e na decisão da Reserva Federal. Embora o otimismo de ontem tenha fortalecido o dólar, os investidores aguardam agora a decisão de quarta-feira sobre a taxa da Fed, o relatório ADP sobre o emprego privado e os dados NFP de sexta-feira. Esses lançamentos serão fundamentais para moldar as expectativas sobre possíveis cortes nas taxas no final de 2025 - especialmente em meio às crescentes tensões entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Fed, Jerome Powell. De uma perspetiva técnica, o USDIDX está a recuperar de um nível de suporte chave. A principal zona que os compradores agora precisam romper é a linha de resistência acima de 98,700 pontos.

