Gráfico do dia - USDJPY (07.02.2025)

O iene japonês está a valorizar contra o dólar, marcando o seu quarto ganho semanal consecutivo, apoiado pelos fortes dados económicos e sinais hawkish do BOJ que alimentam as expectativas de aumento das taxas. O par cambial atingiu os 150,96 no início da sessão, registando o valor mais elevado desde 10 de dezembro.

Sinais de recuperação económica

As despesas das famílias em dezembro aumentaram 2,7% em termos anuais, excedendo dramaticamente o aumento esperado de 0,5% e marcando a primeira expansão em cinco meses. Os dados robustos sobre as despesas, combinados com o aumento de 0,6% dos salários reais em dezembro, acrescentam provas de que a recuperação económica do Japão está a ganhar força, embora os funcionários permaneçam cautelosos quanto à declaração de uma inversão definitiva da tendência do consumo.

Trajetória da política monetária

Existe neste momento a probabilidade de 80% de uma nova subida das taxas do BOJ até julho, com a certeza de uma subida até setembro, na sequência dos sinais hawkish do membro do conselho de administração do BOJ, Naoki Tamura, sugerindo que as taxas devem atingir pelo menos 1% até março de 2026. Isto representa uma mudança significativa em relação à histórica subida de janeiro para 0,50% - a taxa mais elevada em 17 anos.

Aviso do FMI

O Fundo Monetário Internacional apelou à vigilância relativamente aos potenciais efeitos colaterais da crescente volatilidade do mercado sobre as condições de liquidez das instituições financeiras japonesas. Particularmente preocupante é o impacto do aumento das taxas de juro sobre os custos do serviço da dívida pública, que se prevê que dupliquem até 2030, e o possível aumento das falências de empresas.

USDJPY (Intervalo D1)

O USDJPY está a ser negociado acima do nível de retração Fibonacci de 38,2%, que atua como importante zona de suporte. Este nível também coincide com a SMA de 200 períodos , perto dos 152. Para recuperar a dinâmica ascendente, o nível de retração Fibonacci de 23,6%, alinhado com a SMA de 100 períodos, será crucial. A continuação da tendência descendente pode levar a um novo teste do nível de retração Fibonacci nos 50%, que já desencadeou reversões anteriormente.