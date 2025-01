Gráfico do dia - USDJPY (09.01.2025)

O par USDJPY subiu acima dos 158, em meio ao fortalecimento do dólar americano. Os rendimentos de base dos trabalhadores japoneses aumentaram o máximo em 32 anos, proporcionando um apoio potencial para o banco central aumentar as taxas de juro este mês. Por outro lado, os salários reais caíram em dezembro, 4 meses seguidos, tornando a situação difícil para o BoJ. Os salários reais do Japão caíram mensalmente -0,3% em novembro, marcando o quarto declínio mensal consecutivo. De acordo com a Kyodo, os salários nominais, ou o total médio dos ganhos mensais por trabalhador, incluindo o salário base e as horas extraordinárias, aumentaram 3% em relação ao ano anterior, para 305 832 ienes (1 900 dólares), subindo pelo 35º mês consecutivo. Excluindo os bónus e os pagamentos não programados, os salários médios aumentaram 2,7%, o que representa o maior aumento em 32 anos.

Além disso, os preços no consumidor em novembro (utilizados para calcular os salários reais), cresceram 3,4% em novembro, acelerando a partir de um aumento de 2,6% em outubro. O aumento global dos preços no consumidor japonês foi causado pela redução dos subsídios governamentais para as facturas de serviços públicos, mas também pela persistência de custos alimentares mais elevados.

De acordo com a nota de hoje do instituto Dai-Ichi Life Research, "(...) espera-se que os salários reais aumentem claramente em dezembro devido aos robustos bónus de inverno, mas poderão voltar a cair a partir de janeiro. Embora os salários nominais continuem provavelmente a aumentar, o salário real poderá ainda cair nalguns meses do primeiro semestre deste ano devido à pressão ascendente sobre a inflação, principalmente sobre os preços dos produtos alimentares. (...) É provável que demore algum tempo até que os salários reais entrem numa tendência positiva sólida”. Irá o BoJ adotar uma atitude “hawkish” em 2025? Como podemos ver, o crescimento da economia japonesa ficou aquém da inflação, com os salários reais ainda abaixo dos preços no consumidor; reduzindo o atual apetite do BoJ por uma “mudança radical” na política monetária, pelo menos neste momento. O Japão mantém as taxas estáveis e os membros da Fed disseram que a Reserva Federal vai abrandar a descida das taxas, colocando a moeda japonesa sob maior pressão. No entanto, essa situação pode mudar. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que os aumentos salariais nas negociações da primavera de 2025 serão um fator crítico para a política futura do banco central. Quase metade dos economistas inquiridos esperava que o BOJ aumentasse as taxas em dezembro, mas o banco não o fez.

De acordo com a Associação Japonesa de Executivos de Empresas, o aumento médio dos salários das grandes empresas deverá atingir 5% este ano, o que poderá pressionar o BOJ a aumentar as taxas de juro. Especialmente se os salários das pequenas empresas também aumentarem, pelo menos a este ritmo

Os decisores políticos estarão atentos aos aumentos salariais nas pequenas e médias empresas, onde os salários poderão aumentar ainda mais - 6%, de acordo com a Confederação dos Sindicatos Japoneses. Por outro lado, o último inquérito da Câmara de Comércio e Indústria do Japão revelou que apenas 11% das empresas planeiam aumentar os salários em mais de 5%. O leilão de títulos do governo a 30 anos, na quinta-feira, registou uma forte procura, mas, em geral, o iene japonês é pressionado pela força sem precedentes do dólar americano; os investidores quase ignoram a possibilidade crescente de aumento das taxas pelo BoJ. Podemos esperar que o par seja extremamente volátil, especialmente no caso de o dólar americano enfraquecer, proporcionando um potencial real de movimento descendente no USDJPY. Enquanto os títulos do tesouro dos EUA estiverem em alta, um passo mais perto de 5%, o par USDJPY está a subir, e o iene está a enfraquecer em relação ao dólar americano. USDJPY (D1, H1) As negociações salariais na primavera podem ser um risco a médio prazo para os touros no USDJPY. No intervalo D1, podemos ver um cruzamento de 'golden cross', potencialmente indicando mais alta. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

