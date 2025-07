Gráfico do dia - USDJPY (09.07.2025)

O par USD/JPY continua a sua trajetória ascendente, ultrapassando a zona de resistência entre 146,5 e 147. Isto marca o seu nível mais alto desde a segunda metade de junho. A perspetiva do par mudou significativamente recentemente, após uma queda significativa em relação ao seu pico recente no início de 2025. Uma quebra decisiva desta última resistência poderá sinalizar uma subida contínua em direção à marca de 150, onde convergem a retração de Fibonacci de 50,0 da onda descendente anterior e a média móvel de 200 períodos. Então, o que está a impulsionar a recente fraqueza do iene?

O Banco do Japão (BoJ) era amplamente esperado para iniciar um caminho de aumento das taxas este ano, mas o seu último aumento ocorreu em fevereiro. No entanto, o BoJ continua excepcionalmente hawkish em comparação com a última década e meia, dado que as taxas de juro estão no seu nível mais alto desde 2008 e a redução da compra de títulos está em curso desde 2024. Curiosamente, o BoJ absteve-se de novos aumentos, apesar da inflação persistentemente elevada, que se situou em 3,5% em maio (em queda em relação aos 3,6% de abril). Notavelmente, o Japão registou recentemente um aumento acentuado nos preços dos alimentos, com os preços do arroz a subirem mais de 100% em maio, o que representa um desafio significativo para os segmentos menos abastados da sociedade. O dilema atual do BoJ é o crescimento económico, ou melhor, a sua contração, que registou -0,2% anualizado no primeiro trimestre, embora melhor do que os -0,7% previstos.

O crescimento económico, por sua vez, enfrenta um risco crescente devido à escalada da guerra comercial. A proposta de Donald Trump de aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos japoneses é considerada inaceitável por este país orientado para a exportação. Mesmo antes disso, a tarifa de 25% sobre automóveis já representava um obstáculo considerável. Analistas do UBS alertam que as tarifas podem reduzir em 0,8 pontos percentuais o PIB do Japão este ano, com um cenário pessimista prevendo uma redução de quase 2 pontos percentuais.





A deterioração das perspetivas para o Japão está a provocar uma mudança no sentimento dos investidores, podendo levar a um ressurgimento das estratégias de carry trade. Recentemente, o número de posições compradas diminuiu de níveis extremamente elevados, enquanto as posições vendidas aumentaram simultaneamente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB





Caso a resistência na retração de Fibonacci de 38,2 e o limite superior do canal de tendência ascendente sejam decididamente quebrados, a meta seria em torno de 150. Por outro lado, uma resistência sustentada e um aumento na procura pelo iene poderiam resultar em uma nova queda em direção ao limite inferior do canal. Fonte: xStation5