Gráfico do dia - USDJPY (12.09.2024)

O iene japonês está a perder em relação ao dólar, apesar dos comentários hawkish de Naoki Tamura, do Banco do Japão. O banqueiro indicou que as taxas no Japão deverão subir para 1% em breve, a partir dos actuais 0,25%. Na sua opinião, a inflação no Japão está no bom caminho para atingir um crescimento de 2%, em conformidade com as projecções. O atual horizonte temporal de três anos do BOJ para as projecções de crescimento e inflação abrange o período fiscal de 2024 a março de 2027. Os comentários de Tamura podem ser interpretados por alguns como a “voz da razão”, que ressoa à medida que o BOJ sai (muito lentamente) da política recente.

De acordo com Tamura, os mercados estão a prever um ritmo muito calmo de subida das taxas do BoJ e, se os banqueiros decidirem fazê-lo, correrão o risco de aumentar as taxas demasiado depressa e serão provavelmente forçados a diminuir as taxas de forma acentuada mais tarde. Tamura é conhecido pela sua postura hawkish relativamente à política bancária. Tamura avaliou que a tendência de crescimento dos salários na economia é estável, enquanto as empresas japonesas estão a transferir para os consumidores mais do que o habitual os custos resultantes das importações.

De acordo com Tamura, o país está a enfrentar escassez de mão de obra no mercado de trabalho, criando pressões inflacionárias adicionais. Os dados do BOJ divulgados hoje mostraram que a taxa de crescimento dos preços dos bens empresariais no Japão abrandou pela primeira vez em oito meses. Os preços dos bens empresariais do Japão aumentaram 2,5% y/y em agosto, em comparação com 3,0% y/y em julho.

USDJPY (intervalo M30, D1)

O USDJPY recuou quase 600 pips durante a noite, seguindo as declarações de Naoki Tamura, de 142,9 para 142,3, mas o movimento já foi apagado na sua totalidade e o par continua a subir quase 0,3%. A dinâmica ascendente acelerou após os dados de ontem do IPC dos EUA, que fortaleceram o dólar. Hoje, a volatilidade do USDJPY pode acelerar por volta das 13:30 BST, quando os pedidos de subsídio dos EUA (o mercado espera um ligeiro aumento de 227.000 para 230.000) e a inflação PPI serão publicados, onde se espera uma forte queda de 2,2% para 1,8% y/y. Qualquer surpresa hawkish poderá desencadear outro impulso ascendente no par em direção a 144. O potencial para uma recuperação de curto prazo parece existir, embora fatores fundamentais (cortes do Fed, aumentos esperados no Japão) possam se firmar nos limites superiores do canal descendente. O par é negociado bem abaixo da EMA200 no intervalo D1, sinalizando reversão para a tendência de baixa.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5