Gráfico do dia - USDJPY (15.01.2025)

O iene japonês valorizou com os comentários do Governador do BOJ, Ueda, que amplificam as expectativas do mercado para uma mudança iminente de política, conduzindo a movimentos significativos nos mercados monetário e obrigacionista, num contexto de aumento das probabilidades de subida das taxas.

Principais estatísticas do mercado:

Preço atual: ¥157.426.78 (-0.3%)

Probabilidade de aumento da taxa: 74% (janeiro), 89% (março)

Rendimento JGB a 2 anos: 0,7% (o mais alto desde 2008)

Perspectivas políticas do BOJ

Os últimos comentários do Governador Kazuo Ueda intensificaram a especulação sobre um potencial aumento da taxa na reunião da próxima semana (23-24 de janeiro). O governador destacou as discussões salariais encorajadoras dos eventos de ano novo e das recentes reuniões dos diretores das agências, marcando uma mudança notável na estratégia de comunicação. Estes comentários seguem-se às declarações prospectivas semelhantes do Vice-Governador Himino, sugerindo uma maior coordenação das políticas.

Os swaps de índice overnight mostram agora uma probabilidade de 74% de uma subida das taxas este mês, contra 60% no início do dia, reflectindo a crescente convicção do mercado. Fonte: Bloomberg Financial LP

Movimentos nas yields

As obrigações do tesouro japonesas enfrentaram pressões de venda, com o rendimento a 2 anos a atingir o seu nível mais elevado desde 2008, em 0,7%, enquanto o rendimento a 30 anos atingiu um novo máximo desde 2009. A operação rinban do BOJ registou um aumento das vendas, pressionando ainda mais os futuros JGB.

Fonte: Bloomberg Financial LP

Posicionamento do Mercado e Factores de Risco

Os estrategas cambiais, incluindo Rodrigo Catril do NAB, sugerem que o USD/JPY parece atrativo para venda acima dos ¥157, com um intervalo de negociação esperado a curto prazo de ¥150-158, dependente dos rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos se manterem abaixo dos 5%. A atenção do mercado está agora virada para os próximos dados do IPC dos EUA e para as potenciais implicações políticas para ambas as economias.

Posição do Governo

O Ministro das Finanças, Katsunobu Kato, reiterou a prontidão do governo para lidar com os movimentos excessivos da moeda, particularmente aqueles impulsionados por especuladores, enfatizando ao mesmo tempo uma estreita coordenação com o BOJ para alcançar os objectivos de estabilidade de preços e acabar com a deflação.

USDJPY (Intervalo D1)

O USDJPY entrou numa zona crítica associada a intervenções cambiais anteriores. Após os comentários de hoje, o par caiu abaixo da EMA de 15 períodos e ligeiramente abaixo do nível de retração Fibonacci nos 78,6% do movimento descendente. Para os vendedores, os principais targets são a EMA de 30 períodos e a EMA de 50 períodos, seguido pelo nível de retração Fibonacci de 23,6% do movimento ascendente nos 154,272. O RSI está a sinalizar uma divergência de baixa, sugerindo uma diminuição do movimento de alta, enquanto o MACD está a confirmar o sentimento de baixa com o alargamento das suas linhas, indicando uma aceleração na dinâmica descendente. Fonte: xStation