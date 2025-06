Gráfico do dia - USDJPY (17.06.2025)

O Banco do Japão manteve a taxa de juros de curto prazo inalterada em 0,5% e, por unanimidade, manteve o cronograma de redução da compra de títulos até março de 2026.

Compras de títulos do Tesouro japonês

O Banco do Japão também anunciou uma nova política de compra de títulos do governo. A partir de abril de 2026, o Banco irá desacelerar o ritmo do aperto quantitativo (QT), reduzindo as compras trimestrais de títulos do Tesouro japonês em 200 bilhões de ienes. De acordo com este plano, as compras mensais diminuirão para cerca de 2 biliões de ienes até março de 2027. A nova estratégia sinaliza uma preferência pela transparência e estabilidade. De acordo com o governador Kazuo Ueda, estas medidas são adequadas, tendo em conta os riscos emergentes, tais como as tarifas dos EUA e a escalada no Médio Oriente. Conferência de imprensaNa conferência de imprensa após a reunião, o governador Ueda adotou um tom cauteloso.

Ele alertou que a “extrema incerteza” relacionada à política comercial global e à geopolítica poderia pesar tanto sobre o crescimento económico quanto sobre a inflação. Ueda enfatizou que quaisquer novos aumentos nas taxas dependeriam de “dados concretos”. A inflação básica pode permanecer perto de 2%. O governador também garantiu uma “resposta rápida” no caso de um aumento nos rendimentos dos títulos de longo prazo, argumentando que o ritmo mais lento do QT visa evitar a desestabilização nos já voláteis mercados de títulos de prazo superlongo.

Reação do mercado

A reação do mercado foi moderada. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos subiram ligeiramente, enquanto o iene permaneceu estável, refletindo as expectativas corretas do mercado. Esses movimentos limitados destacam que os investidores veem as decisões de hoje mais como um ajuste estratégico do que o início de uma nova direção.

Fonte: xStation 5