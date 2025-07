Gráfico do dia - USDJPY (18.07.2025)

A inflação subjacente no Japão caiu para 3,3% em junho, face a 3,7% em maio, em linha com as previsões. A descida foi parcialmente impulsionada pelo restabelecimento dos subsídios governamentais à gasolina e por um ligeiro abrandamento dos preços do arroz. No entanto, a inflação manteve-se acima do objetivo de 2% do Banco do Japão (BoJ) durante 39 meses consecutivos. O IPC subjacente - que exclui os produtos alimentares frescos e a energia - subiu ligeiramente para 3,4%, sinalizando a continuação das pressões internas sobre os preços, em especial nos serviços e na alimentação. Apesar de os preços do arroz terem caído na sequência da intervenção governamental, os preços dos produtos alimentares subiram 8,2% em relação ao ano anterior e a inflação dos serviços atingiu 1,5%, o que suscitou especulações de que o BoJ poderá rever as suas previsões de inflação e considerar novas subidas das taxas. Ainda assim, o banco central permanece cauteloso devido à incerteza em torno das tarifas dos EUA e do crescimento dos salários internos.

O iene é a moeda mais fraca durante o dia, com uma queda de 0,4% a 0,6% em relação aos principais pares, reflectindo a cautela dos investidores em relação à frágil economia do Japão e aos dados de inflação mais fracos do que o esperado. No entanto, a inflação elevada mantém vivas as apostas do mercado para um potencial aumento da taxa do BoJ ainda este ano. Outras preocupações importantes para a economia japonesa incluem as tarifas de 25% dos E.U., que entrarão em vigor a 1 de agosto, e os números fracos do PIB.

O par USDJPY está a subir 0,17% hoje, apesar da fraqueza geral do dólar, sublinhando a fraqueza relativa do iene. Os investidores também estão a acompanhar de perto o cenário político do Japão antes das eleições para a Câmara Alta em 20 de julho, onde a coligação do Primeiro-Ministro Ishiba corre o risco de perder a sua maioria.

