O USD/JPY está atualmente a ser negociado em torno de 155,40. Os movimentos de hoje continuam claramente influenciados por fatores fundamentais, com o equilíbrio de poder entre o Japão e os Estados Unidos ainda a favorecer o dólar.

Apesar da deterioração do sentimento global, os mercados não estão a se voltar para o iene, destacando sua fraqueza estrutural causada pela política do Banco do Japão e pelo amplo diferencial de taxas de juros.

A atenção também está voltada para as tensões internas no Japão, as expectativas em relação ao Fed e um conjunto de dados econômicos dos EUA que serão divulgados em breve e que podem determinar os próximos movimentos do par.

O que está a impulsionar o USDJPY hoje?

Política monetária do Banco do Japão (BOJ)

O Banco do Japão continua com a sua política monetária excepcionalmente acomodatícia, mantendo as taxas de juro inalteradas, apesar das crescentes tensões no Conselho de Política, onde alguns membros eram a favor de um aumento. Os mercados não esperam um aperto monetário em breve, já que o governador do BOJ, Ueda, sinaliza que as decisões podem vir apenas no próximo ano ou mesmo em 2026.

As expectativas de um aumento das taxas em dezembro são muito baixas, o que mantém o iene amplamente utilizado em estratégias de financiamento. Essa abordagem mantém uma pressão persistente sobre a moeda japonesa.

O que isto significa para o iene?

O BOJ continua muito dovish, e os mercados não esperam aumentos no curto prazo. A vantagem das taxas de juro dos EUA continua forte, reforçando a fraqueza do iene.

Relações entre o BOJ e o governo japonês

O governo enfatiza repetidamente a necessidade de estabilizar o iene, mas as suas intervenções continuam sendo principalmente verbais, sem ações concretas. O BOJ não está disposto a ajustar a sua política apenas para conter a fraqueza da moeda, concentrando-se, em vez disso, na inflação e no apoio econômico. Essas prioridades divergentes criam uma tensão clara entre as instituições, aumentando a incerteza do mercado. Nesse ambiente, as ações do Japão são vistas como inconsistentes, enfraquecendo a confiança no iene.

Qual é o impacto no USDJPY?

O governo fala em fortalecer o iene, mas não age de forma decisiva. O BOJ mantém a sua estratégia, criando tensão. Os mercados interpretam isso como um sinal de fraqueza da moeda.

Expectativas em relação à política do Fed

Os mercados estão incertos sobre o resultado da reunião do Fed em dezembro. As chances de um corte nas taxas são limitadas, e o Fed enfatiza que as decisões dependem dos dados recebidos, o que estabiliza o dólar, mas não lhe dá um impulso direcional claro. Em comparação com a postura dovish do BOJ, esta neutralidade do Fed favorece a moeda norte-americana.

O que isto significa?

O Fed permanece neutro, o que é suficiente para o dólar manter a sua vantagem. Os mercados veem um contraste claro com o BOJ dovish, apoiando níveis mais altos do USD/JPY.

Dados macroeconómicos dos EUA e do Japão

Nos próximos dias, a atenção do mercado se concentrará em divulgações como ADP, atas do FOMC, NFP e dados de inflação dos EUA e do Japão. Os dados dos EUA podem influenciar fortemente as expectativas para as decisões futuras do Fed, afetando diretamente o USD/JPY. Números mais fortes impulsionam o dólar, enquanto números mais fracos podem aumentar as expectativas de corte de taxas e enfraquecer temporariamente o USD. Os dados japoneses têm um impacto menor, já que o BOJ reage lentamente.

Qual é o impacto no USD/JPY?

Os dados dos EUA são o principal impulsionador do USD/JPY. Os dados japoneses têm pouca influência na direção do par. Os mercados concentram-se quase inteiramente no lado americano.

Diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão

A grande diferença entre as altas taxas dos EUA e as taxas muito baixas do Japão continua a ser um fator-chave na fraqueza estrutural do iene. Esta vantagem dos EUA mantém o financiamento em ienes atraente para os mercados, apoiando os fluxos de capital para ativos denominados em dólares. Mesmo um ambiente global de aversão ao risco não empurra os mercados de volta para o iene, uma vez que os retornos dos ativos dos EUA continuam muito mais elevados. Este fenómeno enfraquece consistentemente a moeda japonesa.

O que isto significa para o iene?

O grande diferencial de taxas de juro prejudica o iene. Os mercados continuam a utilizá-lo para financiamento, mantendo a vantagem estrutural do dólar.

Situação global e o atual clima de aversão ao risco

A atual deterioração do sentimento do mercado não está a levar ao fortalecimento típico do iene, marcando uma mudança notável em relação aos ciclos anteriores. Isto resulta da combinação de uma política muito acomodatícia do BOJ e de uma ampla vantagem nas taxas dos EUA. Neste ambiente, os mercados tratam o dólar, os títulos do Tesouro dos EUA e o franco suíço como ativos mais seguros do que o iene. O papel tradicional do iene como porto seguro é claramente enfraquecido por estes fatores estruturais.

Qual é o impacto no par de moedas?

O atual ambiente de aversão ao risco não fortalece o iene, uma vez que os mercados escolhem outros ativos seguros. A política do BOJ enfraquece a sua função protetora.