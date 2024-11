Gráfico do dia - USDJPY (20.11.2024)

O iene japonês é uma das moedas mais fracas do G10 hoje, perdendo entre 0,50-0,70% contra outras moedas importantes, devido à incerteza em torno do iene.

Nas últimas semanas, a eficácia das intervenções verbais dos diplomatas japoneses voltou a diminuir. Atualmente, as declarações dos principais políticos não têm praticamente qualquer impacto na taxa de câmbio, com o sentimento do mercado do primeiro semestre de 2024 a regressar. Por exemplo, a reação do mercado aos comentários do Ministro das Finanças do Japão, Kato, na terça-feira, foi significativamente menor do que na sexta-feira. Se as intervenções verbais não produzirem o efeito desejado, poderão ser necessárias acções mais tangíveis do Ministério das Finanças para influenciar o JPY de forma eficaz.

O par USDJPY voltou a subir acima dos 155,5000 hoje, ganhando 0,70%. A pressão de venda sobre o iene também pode ser exacerbada pela escalada de ontem do conflito na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, e o risco de novos bombardeios na Ucrânia hoje. Isto aumentou o risco geopolítico, fortalecendo o dólar e afastando o capital de outros mercados. A pressão ascendente adicional sobre o USDJPY nas últimas semanas decorreu das eleições americanas, com um dólar notavelmente forte desempenhando um papel significativo. Além disso, o risco de uma viragem dos EUA para políticas protecionistas pode ter impacto no comércio internacional, incluindo as exportações do Japão. Tanto os fatores externos como internos estão a agravar a depreciação do iene.

Fonte: xStation 5