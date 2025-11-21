USD/JPY mantém-se estável enquanto o mercado avalia possíveis intervenções A taxa de câmbio USD/JPY está atualmente em torno de 156,7. As negociações de hoje são influenciadas por uma combinação complexa de fatores fundamentais, em que um dólar forte compete com possíveis intervenções do Japão. A diferença na política monetária entre os EUA e o Japão ainda favorece o dólar, mas o risco de ações por parte do Banco do Japão e do governo japonês limita a alta do par. O foco continua nos dados dos EUA, nas atas do FOMC e no pacote fiscal recentemente aprovado pelo Japão no valor de 21,3 mil milhões de ienes, que poderá determinar os próximos movimentos do par. Fonte: xStation5 O que está a influenciar o USD/JPY hoje? Política monetária do Fed e do BOJ O Fed mantém uma postura hawkish, e o mercado interpreta as atas do FOMC como um sinal de que as taxas de juro dos EUA permanecerão relativamente altas. O Banco do Japão continua a sua política ultra-flexível, abstendo-se de uma normalização rápida, o que limita o potencial fortalecimento do iene. Estas diferenças nas abordagens monetárias criam uma vantagem estrutural para o dólar. Resumo: O Fed permanece hawkish, o BOJ mantém uma política flexível. A vantagem das taxas de juro favorece o dólar. Risco de intervenção e política do governo japonês O governo japonês tem repetidamente destacado a necessidade de estabilizar o iene, mas até agora limitou-se a declarações. Um representante do governo enfatizou que movimentos repentinos no mercado cambial requerem atenção e possível estabilização. A falta de ações concretas, combinada com a postura ultra-flexível do BOJ, cria tensões e mantém os investidores cautelosos em relação ao iene. Resumo: O governo monitora o iene, o BOJ permanece passivo. Os mercados interpretam isso como um sinal de fraqueza da moeda. Pacote fiscal do Japão O pacote fiscal recentemente aprovado no valor de 21,3 trilhões de ienes provocou reações contraditórias no mercado. Parte dos fundos tem como objetivo aliviar as pressões inflacionárias, mas a emissão de novos títulos pode aumentar a carga sobre o mercado de dívida, o que, juntamente com o aumento dos rendimentos, sustenta o iene no curto prazo. Resumo: O pacote fiscal aumenta o risco do mercado da dívida e apoia temporariamente o iene. Dados macroeconómicos dos EUA Os dados sólidos do mercado de trabalho dos EUA, incluindo o NFP, os salários e a taxa de desemprego, fortalecem o dólar. O mercado interpreta estes números como uma confirmação de que a Fed manterá as taxas elevadas. Os dados macroeconómicos japoneses têm atualmente um impacto limitado, porque o BOJ reage lentamente e não altera a política a curto prazo. Resumo: Os dados dos EUA impulsionam o USD/JPY, enquanto os dados japoneses têm pouca influência. Diferencial de taxas de juro A grande diferença entre as altas taxas dos EUA e as baixas taxas do Japão continua a prejudicar o iene. Os mercados beneficiam da vantagem do dólar e ainda utilizam o iene em estratégias de financiamento, mantendo a estrutura de superioridade do dólar. Resumo: O grande diferencial de taxas de juro favorece o dólar. O iene permanece fraco no financiamento.

