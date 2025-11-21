Resumo matinal: Após uma abertura forte do mercado, os índices dos EUA perderam rapidamente o ímpeto e encerraram o dia com quedas significativas. O S&P 500 caiu 1,55%, enquanto o Nasdaq 100 registou uma queda de 2,2%, afetando particularmente o setor de tecnologia. O entusiasmo inicial após os resultados muito positivos da Nvidia e as crescentes expectativas em relação a novas soluções de IA, como o Gemini 3, não durou muito tempo. A Nvidia inicialmente ganhou 6%, mas acabou por fechar a sessão com uma queda de cerca de 3%, refletindo a mudança repentina no sentimento do mercado.



Os dados sólidos confirmam a resiliência do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzem a pressão por uma rápida flexibilização monetária.



Por esse motivo, as autoridades do Fed estão a pedir cautela, alertando que cortes prematuros nas taxas podem sustentar ou até mesmo reacender as pressões inflacionárias.



O governo japonês aprovou um pacote de estímulo massivo no valor de 21,3 trilhões de ienes, aproximadamente 135 bilhões de dólares americanos, marcando o maior programa desde a pandemia da COVID-19. No entanto, essas decisões suscitaram preocupações nos mercados financeiros devido à escala da dívida envolvida.



No mercado Forex, o iene japonês estabilizou em torno de USD/JPY 157,10, ganhando ligeiramente após a notícia da aprovação do grande pacote de estímulos pelo governo japonês. Outras moedas importantes permaneceram dentro de faixas estreitas de negociação.



A inflação no Japão permanece acima de 2%, com o IPC básico em 3,0%, o IPC geral também em 3,0% e o IPC excluindo alimentos e energia atingindo 3,1%.



Em novembro, o Japão registou leituras mistas do PMI. O setor industrial permaneceu em contração pelo quinto mês consecutivo, com 48,8, melhorando de 48,2, enquanto o setor de serviços se manteve estável em 53,1.



O governador do Banco do Japão, Ueda, destacou a crescente possibilidade de aumentos das taxas, observando que a inflação permanece acima da meta, em cerca de 3%, e que as previsões económicas estão a melhorar.



Nos mercados acionários da Ásia-Pacífico, a tendência de queda predomina, com os principais índices perdendo valor. O Nikkei 225 no Japão caiu 2,4%, o Hang Seng em Hong Kong caiu 2,1%, o Shanghai Composite caiu 1,9% e o S&P/ASX 200 australiano caiu 1,6%, atingindo seu nível mais baixo em cinco meses.



O Banco Popular da China (PBOC) fixou hoje a taxa de referência USD/CNY em 7,0875, abaixo da previsão de 7,1154.



No mercado de criptomoedas, a correção continua. O Bitcoin caiu cerca de 3%, e outras criptomoedas importantes estão a seguir o mesmo caminho, incluindo o Ethereum, que caiu mais de 3,5%. O sentimento do mercado também foi enfraquecido por relatos de que outra grande investidora encerrou uma parte significativa das suas posições, enfraquecendo ainda mais o mercado.



Nos Estados Unidos, quatro indivíduos foram acusados de contrabando de chips Nvidia, alimentando o debate sobre os controlos da cadeia de abastecimento de semicondutores.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.