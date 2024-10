Gráfico do dia - USDJPY (22.10.2024)

O par USD / JPY subiu esta segunda-feira, quebrando a zona dos 150,00, desencadeando especulações imediatas sobre uma potencial intervenção japonesa.

Este movimento de alta surge num contexto de incerteza política elevada no Japão, onde recentes sondagens sugerem a possibilidade de um governo de coligação minoritária após as próximas eleições de 27 de outubro. A instabilidade política está a criar uma pressão adicional sobre o iene, com os mercados a debaterem-se com as potenciais implicações para a trajetória da política monetária do Banco do Japão.

Comportamento das yields norte-americanas. Fonte: Bloomberg

A subida das yields do Tesouro dos E.U.A. continua a ser o principal impulsionador, com a taxa de referência a 10 anos a subir acima dos 4,11%. Este diferencial de yields continua a ser um fator crucial de apoio à força do dólar face ao iene, em particular porque os mercados prevêem agora aproximadamente dois cortes de 25 pontos base nas taxas para o próximo ano, uma perspetiva mais conservadora do que as expectativas anteriores.

A atenção do mercado intensificou-se em torno de uma potencial intervenção das autoridades japonesas. As perspectivas semanais do Mizuho sublinharam especificamente que “a ameaça de intervenção verbal aumenta à medida que o USD/JPY sobe acima de 150, sugerindo uma maior vigilância dos participantes no mercado relativamente a possíveis acções do Ministério das Finanças ou do Banco do Japão.

A dimensão política acrescenta outra camada de complexidade às perspectivas da moeda. A possibilidade de a coligação LDP-Komeito, no poder, perder a sua maioria poderá ter um impacto significativo na capacidade do BOJ para executar a sua saída gradual da política monetária ultra-frouxa. As diferentes posições dos partidos da oposição sobre a política monetária, com alguns a favor da continuação de medidas acomodatícias, estão a criar incerteza adicional no mercado.

Olhando para os próximos tempos, o par cambial enfrenta vários riscos de eventos importantes, incluindo:

As eleições gerais japonesas de 27 de outubro

Os próximos discursos dos responsáveis pela política da Reserva Federal

Monitorização contínua dos movimentos de rendimento do Tesouro dos E.U.A.

Potencial intervenção das autoridades japonesas

Reunião de política de dois dias do Banco do Japão, que termina a 31 de outubro, com uma pausa esperada na subida das taxas

USDJPY (intervalo D1)

O par cambial USDJPY está a ser negociado acima da SMA de 100 períodos, após o forte movimento de alta registado ontem. Está agora a aproximar-se da resistência próxima da SMA de 200 períodos, que coincide com um nível crítico da retração de Fibonacci.

Fonte: xStation