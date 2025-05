Gráfico do dia - USDJPY (23.05.2025)

O dólar americano enfraqueceu em relação ao iene japonês, com o USD/JPY a cair 0,5% para 143,45, uma vez que a inflação subjacente do Japão subiu para 3,5% em abril - o ritmo anual mais rápido em mais de dois anos - enquanto as crescentes pressões tarifárias dos EUA continuam a pesar sobre a economia japonesa, dependente das exportações.

Aumento da inflação aumenta expectativas de aumento das taxas

O índice de preços ao consumidor básico do Japão saltou para 3,5% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as previsões do mercado de 3,4% e acelerando em relação aos 3,2% de março.

Este é o valor mais alto desde janeiro de 2023, quando atingiu 4,2%, e mantém a inflação bem acima da meta de 2% do Banco do Japão há mais de três anos. O indicador de inflação subjacente, acompanhado de perto pelo Banco do Japão, subiu de 2,9% em março para 3,0%.

A inflação dos alimentos impulsionou grande parte do aumento, acelerando de 6,2% para 7,0%, à medida que as empresas implementaram aumentos de preços no início do novo ano fiscal do Japão. Os preços do arroz subiram 98,6% em relação ao ano anterior, enquanto o chocolate subiu 31%. Os mercados estão agora a prever um aumento das probabilidades de um aumento das taxas do Banco do Japão já em julho, com os analistas do ING a preverem um aumento de 25 pontos base antes de uma pausa prolongada devido às incertezas comerciais.

Aumentam as pressões da guerra comercial

Os dados mais fortes sobre a inflação surgem num momento em que o Japão enfrenta pressões crescentes das tarifas impostas pela administração Trump, incluindo 25% sobre automóveis — um setor que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba classificou como uma “crise nacional” para a quarta maior economia do mundo. O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, está a conduzir negociações intensas com autoridades americanas, com uma quarta rodada marcada para 30 de maio, após as reuniões deste fim de semana.

A ameaça tarifária está a forçar empresas japonesas como a fabricante de peças automotivas Kyowa Industrial a reconsiderar modelos de negócios que existem há décadas. A diversificação da empresa de 78 anos para dispositivos médicos foi prejudicada por tarifas que também se aplicam a equipamentos de saúde, ilustrando o amplo escopo das barreiras comerciais que afetam a base manufatureira do Japão.

Mercado de títulos do governo japonês sob pressão

Para aumentar a volatilidade do iene, o mercado de títulos do governo japonês passou por um estresse significativo esta semana, com os rendimentos de longo prazo atingindo níveis recordes. O rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos subiu para 3,175%, perto de seu recorde histórico de 3,185%, enquanto o rendimento de 40 anos atingiu um recorde de 3,675% na quinta-feira. Um leilão fraco de títulos de 20 anos ressaltou a diminuição do apetite do mercado pela dívida japonesa em meio a preocupações fiscais e expectativas crescentes de inflação.

A combinação de inflação persistente acima da meta, potencial aperto do Banco do Japão e tensões comerciais contínuas com os EUA cria um cenário complexo para o USD/JPY, com o par provavelmente permanecendo volátil, à medida que os mercados ponderam as pressões internas e externas concorrentes sobre a economia japonesa.

USDJPY (D1)

O USDJPY está a ser negociado abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. O par permanece em uma tendência de queda após testar novamente a MME de 100 dias.