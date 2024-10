Gráfico do dia - USDJPY (24.09.2024)

Os últimos dados económicos do Japão apresentam um quadro misto, com o PMI da indústria transformadora a contrair-se ainda mais, enquanto o PMI dos serviços se expande. Esta divergência económica, juntamente com a postura cautelosa do Banco do Japão, está a criar um ambiente complexo para o par USDJPY, especialmente com as expectativas crescentes de cortes mais rápidos das taxas da Reserva Federal no próximo ano.

O par USDJPY tem dado sinais de vulnerabilidade nas últimas sessões de negociação, com a divergência entre as políticas da Reserva Federal e do Banco do Japão a tornar-se mais pronunciada. O recente corte da taxa de 50 pontos base pela Reserva Federal, juntamente com o aumento das expectativas de mais flexibilização, colocou uma pressão sobre o dólar americano. Entretanto, a relutância do Banco do Japão em abandonar a sua política monetária atual está a criar uma dinâmica única para o iene, que se encontra preso nas preocupações económicas internas.

Os investidores devem preparar-se para uma potencial volatilidade nas próximas semanas, à medida que os mercados processam os dados económicos divergentes e se ajustam à evolução das expectativas de política do banco central. A orientação futura do BoJ e as projecções económicas serão cruciais para moldar o sentimento do mercado em relação ao iene. Os exportadores japoneses, particularmente os do sector industrial, são susceptíveis de serem altamente sensíveis aos movimentos do USDJPY e aos comentários do BoJ. O declínio contínuo do sector industrial é particularmente preocupante, com o PMI a cair para 49,6 em setembro, marcando o seu terceiro mês consecutivo em território de contração. Este declínio contrasta fortemente com o sector dos serviços, que continua a mostrar resiliência com os valores a permanecer em terreno de expansão nos 53,9.

É provável que o debate em curso sobre a recuperação económica e os objectivos de inflação do Japão se intensifique devido a estes indicadores económicos mistos. Apesar dos desafios na indústria transformadora, há um vislumbre de esperança de que o forte consumo privado, alimentado por aumentos salariais, possa ajudar a sustentar o crescimento económico e potencialmente influenciar as decisões políticas do BoJ nos próximos meses.

O potencial para cortes mais rápidos das taxas da Reserva Federal pode proporcionar uma maior pressão descendente sobre o par USDJPY, beneficiando potencialmente os importadores japoneses e as empresas com dívidas significativas denominadas em USD. No entanto, um iene mais fraco também pode impulsionar as exportações japonesas e os lucros das empresas quando repatriados, potencialmente apoiando o índice Nikkei. No entanto, a fraqueza económica em curso, particularmente no sector da indústria transformadora, pode continuar a criar ventos contrários para certos segmentos da economia japonesa.



USDJPY (intervalo D1)

USDJPY está atualmente a aproximar-se de uma resistência importante. O preço já por duas vezes que tentou quebrar acima desta zona, mas sem sucesso. Junto desta zona, também podemos encontrar os níveis da retração Fibonacci nos 50%, que serviu como forte resistência no final de agosto.