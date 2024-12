Gráfico do dia - USDJPY (24.12.2024)

Hoje, na primeira parte do dia, tomámos conhecimento das atas da decisão do Banco do Japão sobre as taxas de juro de outubro. O Banco do Japão enfatizou a sua abordagem cautelosa para aumentar as taxas. Embora a volatilidade do mercado forex seja moderada hoje, o JPY está registando ligeiros ganhos, limitados a 0,00-0,15%.

O Banco do Japão (BOJ) manteve a sua taxa de juro a um nível constante de 0,25% em outubro (atas) e novamente em dezembro.

Os decisores políticos indicaram que poderão ocorrer aumentos graduais das taxas se as tendências da inflação se mantiverem a um nível adequado.

No entanto, espera-se que os novos aumentos prossigam a um ritmo moderado.

As preocupações com a política dos EUA e a incerteza económica mundial levaram o BOJ a adotar uma abordagem cautelosa da política monetária.

As condições internas permanecem moderadamente positivas: espera-se que os salários e o consumo se mantenham elevados.

Durante a decisão, Ueda mencionou que novos dados de inquéritos sobre salários estarão disponíveis por volta de março/abril, o que poderá resultar no adiamento de novas subidas por mais alguns meses. A reação dos investidores ao tom dovish do BOJ foi moderada. O iene enfraqueceu inicialmente para cerca de 157,40 em relação ao dólar americano. Em última análise, os mercados não ficaram surpreendidos com as atas, e o USDJPY recuou para 157,20 após a publicação.

Olhando para o futuro, muito dependerá das mudanças na política dos E.U.A. sob a nova administração e o seu impacto sobre as condições económicas globais. Os decisores políticos do BOJ enfatizaram a importância de um crescimento estável dos salários para apoiar o consumo e sustentar a taxa de inflação. Por conseguinte, nesta perspetiva, as negociações salariais da primavera do próximo ano serão um acontecimento fundamental.





